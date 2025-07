IBC Solar: Neue Auslandstöchter und Übernahme Solarworld Africa

IBC Solar übernimmt die einstige Solarworld-Tochter Solarworld Africa aus Kapstadt. Außerdem kommen zwei Töchter in Frankreich und Österreich hinzu.

Das PV-Unternehmen IBC Solar gründet zwei neue Auslandsgesellschaften und erwirbt die Mehrheit an der früheren SolarWorld-Tochter SolarWorld Africa. Wie IBC Solar mitteilte, entstehen zwei neue Tochtergesellschaften in Frankreich und Österreich. Das Unternehmen sei unter anderem bereits in Polen, Niederlande, Spanien, Italien und der Schweiz mit Gesellschaften aktiv.

Mit Blick auf die wachsende Bedeutung des französischen Solarmarkts gründe die Gesellschaft die „IBC SOLAR France“ mit Sitz in Lyon. Der operative Betrieb in Frankreich startet im Juli 2025 mit Lösungen für den lokalen Vertrieb. „Der französische Solarmarkt bietet enormes Potenzial – insbesondere mit Blick auf die Ausbauziele des Landes und den idealen klimatischen Bedingungen“, sagt Patrik Danz, CSO von IBC Solar.

Im März 2025 habe ferner die Tochtergesellschaft „IBC SOLAR Austria“ mit Sitz in Wien den operativen Betrieb aufgenommen. „Wir sehen in Österreich eine steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, nachhaltigen Lösungen – insbesondere im Bereich Speicher. Generell sind stabile Halterungssysteme gefragt, die auch bei höheren Schneelasten sicher und zuverlässig sind”, so Danz weiter.

Mehrheit an Ex-SolarWorld-Tochter

Bereits im April 2025 habe IBC Solar die Mehrheitsanteile an der Solarworld Africa erworben. Die einst von Siemens gegründete Gesellschaft zählte über viele Jahre zum SolarWorld-Konzern und wurde dort von Gregor Küpper in Kapstadt geleitet. Dieser hatte die Gesellschaft im Zuge eines Management-Buy-Outs erworben und weitergeführt. Die vollständige Übernahme der Gesellschaft durch IBC sei für 2027 geplant.

IBC SOLAR sei selbst seit 2017 in Südafrika mit einer eigenen Tochtergesellschaft vertreten. Um die Marktanteile auf dem gesamten afrikanischen Kontinent weiter auszubauen, sei der Erwerb von Solarworld Africa nun ein wichtiger Schritt. Dabei stünden besonders Gewerbeprojekte und Großspeicheranlagen sowie der Eigenheimbereich im Fokus. Im Zuge dieser Expansion werde Solarworld Africa mit der südafrikanischen Tochtergesellschaft von IBC Solar verschmelzen.

