Tabtool bietet Software für Bau von PV-Großanlagen

Softwareentwickler Tabtool stellt mit "PV Construction" ein Programm zum Bau von PV-Großprojekten vor. Alle Projektbeteiligten könnten so mit denselben Informationen arbeiten.

Die Quickborner Tabtool GmbH geht mit einer Software an den Markt, der den Bau von PV-Großanlagen unterstützt. Wie das Unternehmen mitteilte, richtet sich das Programm an Unternehmen, die komplexe Bauprojekte umsetzen. Das Programm nennt sich TabTool PV Construction und könne nach Auskunft des Unternehmen so etwas wie „das digitale Rückgrat für den Bau von Solarparks” sein. “Die Software mit offline-fähiger App vereint Aufgabenmanagement, Bautagebuch, Materialmanagement und Inbetriebnahmeprotokolle in einer Anwendung – mobil, intuitiv und solar-spezifisch“, sagt Dirk Brockmeyer, Geschäftsführer der tabtool GmbH.

TabTool PV Construction ersetze fragmentierte Excel-Listen, E-Mail-Ketten und Papierdokumentation durch eine zentrale Plattform. Alle Projektbeteiligten – ob auf der Baustelle oder im Büro – arbeiteten mit denselben Informationen. Das erzeuge weniger Reibungsverluste und eine lückenlose Dokumentation für die Übergabe an die Betriebsführung.

Das Unternehmen gibt ferner die Erfahrungen eines Kunden wieder. So nutze der Solar- und Speicher-Spezialist Greentech TabTool PV Construction seit Jahresbeginn. Damit habe er auch den Bau eines 10 MWp Solarparks in Falkenberg (Brandenburg) abgeschlossen.

„Mit TabTool haben wir eine Lösung, die unsere Prozesse auf der Baustelle und im Büro nahtlos verbindet“, zitiert das Unternehmen eine Projektmanagerin. „Bei Abnahmeprotokollen sparen wir bestimmt 75 Prozent der Zeit gegenüber dem vorherigen Vorgehen. Auch die digitale Mängelliste mit GPS-Lokalisierung entlastet uns im Alltag und erleichtert die Mangelbehebung spürbar.“

Die Software sei Teil eines umfassenderen Portfolios. Die Tabtool GmbH biete mit TabTool PV O&M bereits eine Lösung für das Management und die Dokumentation von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an Solaranlagen an. Durch die Kombination beider Systeme entstehe eine durchgängige digitale Prozesskette, die nicht nur Mängel, sondern auch bauteilbezogene Informationen erfasst. So entstehe eine vollständige “Asset-Historie” – von der Bauphase bis zum Betrieb.

