Baden-Württemberg baut 1 GW PV im 1. Halbjahr 2025 zu

Während der Ausbau der PV in Baden-Württemberg nach Plan läuft, kritisiert die Umweltministerin die Bundesregierung. Sie soll mehr Sicherheit für die PV schaffen.

Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Baden-Württemberg nach ersten Auswertungen knapp ein Gigawatt (GW) an Solarenergie zugebaut. Das teilte das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg mit. Damit sei das diesjährige Ausbauziel von 1150 Megawatt (MW) somit voraussichtlich bereits im Juli erreicht. Entsprechend liege der Ausbau von Solarenergie weiterhin im Plan. Das Ministerium bezieht sich dabei auf die Studie „Sektorziele 2030 und klimaneutrales Baden-Württemberg 2040“ des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW).

„Die neuesten Zahlen zur Zwischenbilanz für das Jahr 2025 zeigen einmal mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind – jetzt müssen wir dranbleiben“, sagte Energieministerin Thekla Walker. „Energiepolitik ist Standortpolitik: Unsere Wirtschaft ist auf eine sichere und bezahlbare Energieversorgung angewiesen. Solarenergie liefert verlässlich regenerative Energie.“

Bund soll bei EU wegen PV Druck machen

Der Anteil am Solarzubau im ersten Halbjahr 2025 durch Photovoltaik-Freiflächenanlagen beträgt 315 MW (Vorjahr 343 MW). Großes Potential bestehe laut Walker durch eine gezielte Förderung der Doppelnutzung von Flächen, wie Agri-Photovoltaik oder der PV-Überdachung von Parkplatzflächen. „Doppelnutzung spart Flächen, gerade für Landwirte entsteht hier ein neues Geschäftsmodell. Solche Anlagen sind im Aufbau allerdings teurer. Der Bund muss daher endlich die von der Ampelregierung auf den Weg gebrachte höhere Vergütung solcher besonderen Solaranlagen im EEG bei der EU-Kommission durchsetzen. So können wir dem Ausbau der Solarenergie in Deutschland eine neue Dynamik verleihen.“

Wenig hilfreich bewertet Ministerin Walker auch die ungeklärte Haltung des Bundes zu erneuerbaren Stromquellen. „Bundesministerin Katharina Reiche kündigt eine Neuausrichtung der Energiewende an. Bisher wissen wir allerdings nur, dass sie die Laufzeit von Import-Gas verlängern will und Monitoring-Studien an Institute mit Nähe zur fossilen Industrie vergibt. Diese Signale bedeuten für den Markt der Erneuerbaren Unsicherheit.“

Zahlen, Daten, Fakten

Der Zubau an Photovoltaik-Anlagen beträgt im ersten Halbjahr 2025 988 MW.

Davon beträgt der Zubau an Photovoltaik-Anlagen auf Gebäude 673 MW und auf Freiflächen 315 MW.

Der Ausbaustand der Solarenergie auf Gebäuden und auf Freiflächen lasse sich über ein Dashboard im Daten- und Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) abrufen werden. Das Dashboard informiert mit aktuellen Diagrammen über neue Photovoltaikanlagen in Baden-Württemberg, auch nach Landkreisen getrennt.

Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH