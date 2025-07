BLG Logistics: 23 MW PV-Überdachung für Autoterminal Kehlheim

Am Auto-Umschlagshafen Kehlheim hat der Bau für eine der größten PV-Überdachungssysteme Deutschlands begonnen. Geplant sind 23 MW Leistung auf 20 Hektar Fläche für 10.000 Stellplätze.

Das Autoterminal Kehlheim erhält eine PV-Überdachung für rund 10.000 Stellplätze. Die Gesamtfläche summiere sich dafür auf 20 Hektar, teilte der Bremer Autologistiker BLG Logistics anlässlich der Feiern zum Baubeginn mit. Die Leistung der Photovoltaik werde darauf ferner rund 23 Megawatt (MW) betragen. Rund 53.000 Photovoltaikmodule sollen demnach auf dem Gelände des sogenannten „Hopfenfelds“ künftig Strom erzeugen. Die Realisierung übernehme die Solea, ein erfahrener Spezialist für großflächige PV-Anlagen.

Das AutoTerminal Kelheim zähle zu den bedeutendsten Binnenhäfen im Fahrzeugumschlag. Auf einer Gesamtfläche von 550.000 Quadratmetern bearbeiteten rund 300 Mitarbeitende Fahrzeuge, die per Schiff, Bahn und Lkw aus Ungarn, der Slowakei, den adriatischen Häfen und Süddeutschland ankommen. Die technische Ausstattung vor Ort ermögliche Wasch- und Reparaturprozesse ebenso wie marktspezifische Konfigurationen.

„Kelheim ist für uns ein zentraler Knotenpunkt”, sagt BLG Logistics-Vorstand Axel Krichel, “– trimodal angebunden, hochautomatisiert und kundenorientiert.“ Standortleiter Görgen Brockbalz: „Dieses Vorzeigeprojekt schlägt die Brücke zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Solarports erzeugen nicht nur grünen Strom, mit ihnen entstehen rund 10.000 überdachte Stellplätze, welche die hochwertigen Produkte unserer Kunden vor Wettereinflüssen schützen.“

Die BLG Logistics zählt laut eigenen Angaben zu den führenden Automobillogistiker in Europa. Das Unternehmen schlage Fahrzeuge um, lagere sie, führe technische Dienstleistungen aus und übernehme die Distribution per LKW, Bahn und Binnenschiff. In Deutschland betreibe die BLG zwei Seehafen- und sechs Inlandterminals.

Quelle: BLG Logistics | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH