Juni-Ausschreibung für Solaranlagen auf Gebäuden leicht unterzeichnet

Die Bundesnetzagentur hat heute die Zuschläge der Ausschreibung für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden zum Gebotstermin 1. Juni 2025 veröffentlicht.

„Trotz rückläufiger Gebotsmenge wurde das gesetzlich vorgesehene Volumen annähernd erreicht“, sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur (BNetzA) zum Ergebnis der aktuellen Ausschreibung. „Regional verteilen sich die Zuschläge auch in dieser Runde ausgeglichen. Ein gleichmäßiger Zubau von Erneuerbaren Energien in ganz Deutschland ist zu begrüßen.“

Ausschreibungs-Ergebnisse der BNetzA

Bei einer ausgeschriebenen Menge von 283 Megawatt (MW) wurden 127 Gebote eingereicht. Die Gebotsmenge betrug 274 MW. Die Ausschreibung war damit leicht unterzeichnet. Die BNetzA konnte 118 eingereichten Geboten mit einem Volumen von 255 MW einen Zuschlag erteilen.

Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Zuschlagswerte liegen zwischen 6,90 ct/kWh und 10,38 ct/kWh. Der mengengewichtete durchschnittliche Zuschlagswert liegt mit 9,22 ct/kWh leicht oberhalb des Wertes der Vorrunde (9,10 ct/kWh). Der Höchstwert liegt mit 10,40 ct/kWh deutlich darüber.

Regional verteilen sich die Zuschläge auch in dieser Runde ausgeglichen. Die meisten Zuschläge gingen an Projekte in Nordrhein-Westfalen (51 MW, 25 Zuschläge), gefolgt von Brandenburg (47 MW, 15 Zuschläge), Niedersachsen (33 MW, 16 Zuschläge) und Hessen (32 MW, 13 Zuschläge).

Es durften Gebote eingereicht werden, die eine Leistung von größer als ein MW und bis zu 20 MW umfassen. 79 der erteilten Zuschläge gehen an Gebote mit einer Gebotsmenge bis zwei MW. Dies entspricht dem Muster der vorherigen Runden. Das größte Gebot hatte ein Volumen von 20 MW.

Die BNetzA musste in dieser Runde neun Gebote vom Zuschlagsverfahren ausschließen.

Weitere Informationen zur Ausschreibung Gebäude- und Lärmschutz-Solar und der BNetzA

Informationen zu dem Gebotstermin sind auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter abrufbar.

Die aktualisierten Statistiken zu den Gebotsrunden sollen im Nachgang veröffentlicht werden. Die nächste Ausschreibungsrunde für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden findet am 1. Oktober 2025 statt.

Quelle: Bundesnetzagentur | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH