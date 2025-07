Hafen Odense floriert – geht Offshore-Windgeschäft an deutschen Häfen vorbei?

Foto: Oliver Ristau Verladung von Turmsegmenten auf ein Spezialschiff in Odense.

Der dänische Hafen von Odense will sich zur zentralen Drehscheibe für Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee entwickeln. In vielen deutschen Häfen stagniert dagegen der Ausbau. Nur in Cuxhaven entstehen derzeit neue Flächen.