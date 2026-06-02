Enertrag: 1,1 Milliarden Euro für Energiewende in Frankreich

Die Brandenburger Enertrag will das Geschäft mit erneuerbaren Energien in Frankreich kräftig ausbauen. Bis 2030 strebt die Gruppe eine installierte Kapazität von einem Gigawatt an.

Das deutsche Erneuerbare-Energien-Unternehmen Enertrag plant, 1,1 Milliarden Euro für den Aufbau neuer Energieinfrastrukturen in Frankreich zu investieren. Wie die Gesellschaft mitteilte, ist sie seit über 25 Jahren auf dem französischen Markt tätig. Konkret plane sie die Inbetriebnahme von mindestens 100 Megawatt (MW) pro Jahr an Erneuerbaren Energien und Batteriespeichern. Einige dieser Projekte sollen auf hybriden Konfigurationen basieren. Die Gruppe strebt eine installierte Kapazität von 1 GW in Frankreich bis 2030 an.

“Frankreich ist einer der strategischen Schlüsselmärkte, und wir planen, unsere Präsenz zu verstärken. Unser Investitionsplan zeigt unser langfristiges industrielles und finanzielles Engagement”, sagt Dr. Gunar Hering, CEO der Enertrag SE.

“Mit seinen Energy Hubs entwickelt Enertrag Konfigurationen, die erneuerbare Erzeugung, Speicherung und Regelbarkeit kombinieren. Damit sollen die wachsenden Herausforderungen der Netzflexibilität bewältigt werden”, fügt Vincent Masureel, Geschäftsführer von Enertrag France, hinzu.

Das Unternehmen errichte derzeit in der Region Hauts-de-France (Nordfrankreich) einen 120-MW-Knotenpunkt, der zwei Windparks mit einer Batteriespeicheranlage kombiniert. Die Inbetriebnahme ist für März 2027 geplant. Ein weiterer Knotenpunkt mit 110 MW für drei Windparks und einem Batteriespeicher steht in der Region Nouvelle-Aquitaine (Südwestfrankreich) in der Umsetzung.

Diese Architektur ermögliche ein optimiertes Management der Energieflüsse, eine bessere Nutzung der vorhandenen Netzkapazitäten und eine effizientere Integration der erneuerbaren Energien in das Stromnetz. Weitere Hubs, die auf der gleichen Architektur basieren, sind in ganz Frankreich in Vorbereitung.

Der Investitionsplan spiegele ferner das Vertrauen des Unternehmens in die Attraktivität Frankreichs für Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien wider.

Quelle: Enertrag | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH