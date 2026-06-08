Nachdem der Monatsmarktwert für Solarstrom im April auf einen historischen Tiefstand gefallen war, stieg er im Mai wieder deutlich an. Auch die Marktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom gingen hoch.

Der Monatsmarktwert Solar lag im Mai 2026 bei 3,163 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im April kostete Solarstrom im Mittel noch 1,317 Cent/kWh und war so billig wie in den vergangenen fünf Jahren nicht. Den Spotmarktpreis für den Mai geben die Übertragungsnetzbetreiber mit 9,754 Cent/kWh an. Somit war Solarstrom auch diesen Mai sehr viel billiger als Strom zum Spotmarktpreis.

Deutlich nach oben zeigten die Marktwerte für Windstrom. Der Monatsmarktwert für Windstrom an Land stieg im Mai auf 9,534 Cent/kWh. Im April hatte der Windstrom an Land noch 5,718 Cent/kWh gekostet. Der Monatsmarktwert für Windstrom auf See war etwas geringer und hat sich bei 9,235 Cent/kWh eingependelt. Auch das ist deutlich mehr als im Vormonat, als Offshore-Windstrom noch 6,066 Cent/kWh kostete. Auch im Vergleich zum Vorjahr war Windstrom somit sehr viel teurer.

Der Marktwert der Solarenergie ist für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Die Werte für die aktuelle EEG-Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen finden Sie im Basiswissen des Solarservers unter diesem Link.

Auch im Mai gab es Phasen mit negativen Strompreisen. In Zeiten mit negativen Strompreisen von mehr als vier Stunden entfällt der Anspruch auf die Marktprämie für Solaranlagen mit Inbetriebnahme ab Mai 2016. Bei neuen Photovoltaik-Anlagen entfällt die Förderung in allen Phasen mit negativen Strompreisen. Ausgefallene Zeiten verlängern den Förderzeitraum von 20 Jahren.

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH