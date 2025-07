Wie kann eine gerechte Verteilung von erneuerbaren Energien aussehen? Das ist nicht nur eine politische Frage, sondern auch eine mit Auswirkungen auf Stromerzeugung, Emissionen, Strompreise oder Importbedarf.

In zwei neuen Studien hat das Öko-Institut verschiedene Gerechtigkeitsaspekte beim Ausbau der erneuerbaren Energien untersucht und aufgezeigt, wie sich die unterschiedlichen Ansätze auf das Stromsystem auswirken. Die Berichte liefern eine datenbasierte Grundlage, um über eine regional gerechte, systemisch sinnvolle und sozial verträgliche Verteilung von erneuerbaren Energien zu diskutieren.

Diese Datensätze stehen allen zur Verfügung. Bei der Planung für den Ausbau erneuerbarer Energien kann man verschiedene Gerechtigkeitsaspekte einbeziehen, um zu sehen, wie viel man in jeder Region bauen muss. Beispielhaft haben die Forscher:innen diesen Datensatz mit der Region Oderland-Spree verwendet und im Rahmen eines Workshops mit den Beteiligten der Region die Ergebnisse erörtert. Zudem kann man den Datensatz auch wissenschaftlich für Strommarktanalysen nutzen, die man damit um die verschiedenen Gerechtigkeitsaspekte erweitern kann.

Konfliktarme Planung für eine gerechte Verteilung von erneuerbaren Energien

Als verschiedene Gerechtigkeitsaspekte haben die Forscher:innen etwa eine gleichmäßige Verteilung über die verfügbare Fläche, ein Fokus auf Regionen mit hoher Stromnachfrage oder ein Ausbau anhand einer gleichen Belastung der Bevölkerung ausgemacht. Dabei gibt es nicht eine allgemeingültige gerechte Verteilung, sondern viele gleichberechtigte Perspektiven. Unterschiedliche gesellschaftliche Vorstellungen von fairer Verteilung lassen sich systematisch erfassen, in Raumplanung übersetzen und rechnerisch darstellen. Dafür werden mehrere Gerechtigkeitsmetriken kombiniert und anschließend berechnet, auf welchen Flächen sich die Vorstellungen überschneiden. Das Ergebnis der Schnittmengen sind sogenannte Konsensräume. Mit diesen methodisch ermittelten Konsensräumen liegt eine Datengrundlage vor, mit der man politisch über regionale Ausbauziele diskutieren kann. Sie sollen anschlussfähig sein, da sie nicht nur technische, sondern auch gesellschaftliche Ausbaubedingungen berücksichtigen. Konfliktarme Flächen kann man so identifizieren und Prioritäten in der Planung transparent sichtbar machen.

Auswirkungen auf das Stromsystem

Die Studien zeigen, dass sich je nach gewähltem Verteilprinzip Stromerzeugung, Systemkosten, Emissionen und Importbedarf zum Teil erheblich ändern. Dies ist besonders bei Windenergie auffällig, bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind dagegen kaum Unterschiede festzustellen. Dadurch entstehen hier Gestaltungspielräume: Gesellschaftliche Kriterien wie Landschaftsschutz, lokale Teilhabe oder Akzeptanz kann man bei der Standortwahl für Photovoltaik-Freiflächen deutlich stärker gewichten ohne Effizienzverluste befürchten zu müssen. Gleichzeitig wird bei der Windenergie deutlich: Viele Formen von Gerechtigkeit sind für das Stromsystem tragbar, wenn auch nicht alle vorteilhaft sind. Beispielsweise steigt der Bedarf an Anlagen oder Importstrom, wenn man Windenergieanlagen dort baut, wo viel Strom verbraucht wird oder viele Menschen wohnen. Denn dann müsste man deulich schlechte Standorte nutzen und entsprechend mehr Windenergieanlagen aufstellen.

Forschungsprojekt EmPowerPlan

Die Studie für eine gerechte Verteilung von erneuerbaren Energien ist ein Ergebnis aus dem Forschungsprojekt EmPowerPlan. Dort hat das Öko-Institut gemeinsam mit dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung und dem Reiner-Lemoine-Institut (RLI) untersucht, wie man den Ausbau erneuerbarer Energien regional gerecht, systemisch sinnvoll und sozial verträglich gestalten kann. Neben der Modellierung von gerechten Verteilungen und Strommarkteffekten wurde in einem transdisziplinären Beteiligungsprozess mit der Region Oderland-Spree ein Konzept entwickelt, wie Beteiligung in Regionalplanung frühzeitiger, inklusiver und sachorientierter ablaufen kann. Das BMWE hat das Projekt gefördert und in einem interdisziplinären Konsortium aus Energiesystemmodellierung, Planungsforschung, Sozialwissenschaft und IT umgesetzt.

Die Studie „Gerechtigkeitsaspekte bei der Verteilung von Wind und FF-PV Anlagen in Deutschland“ des Öko-Instituts ist unter dem nebenstehenden Link zu finden.

Zur Studie „Gerechtigkeit im EE-Ausbau: Systemische Wirkung gerechter EE-Verteilungen. Kosten, Emissionen und Strommarktimplikationen“ des Öko-Instituts führt dieser Link.

Quelle: Öko-Institut | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH