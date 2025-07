Umfrage: Hohe Akzeptanz für Freiflächen-Photovoltaik

Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Fachagentur Wind und Solar hat ergeben, dass 67 Prozent der Befragten den Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik befürworten.

83 Prozent der Deutschen wünschen sich von der neuen Bundesregierung mindestens so viel Einsatz für den Ausbau erneuerbarer Energien wie von der Ampelkoalition. Mehr als die Hälfte wünscht sich sogar ein stärkeres Engagement. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im März 2025 ergeben. Im Auftrag der Fachagentur Wind und Solar hat das Institut bundesweit 1.015 Menschen befragt. Ziel war es, die Haltung zu erneuerbaren Energien – insbesondere zur Akzeptanz der Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen – zu erfassen.

71 Prozent der Befragten halten die Nutzung und den Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik für wichtig. 67 Prozent befürworten den notwendigen Ausbau dieser Technologie. 70 Prozent der Menschen, die bereits Freiflächen-Photovoltaik im Wohnumfeld haben, stehen den Anlagen positiv gegenüber. 62 Prozent der Personen ohne Vorerfahrung wären grundsätzlich einverstanden mit dem Bau von Solaranlagen auf Freiflächen in ihrem Wohnumfeld. „Die Zustimmung für Freiflächen-Photovoltaik ist hoch“, sagt Antje Wagenknecht, Geschäftsführerin der Fachagentur Wind und Solar.

Befragte unterschätzen Akzeptanz für Freiflächen-Photovoltaik in der eigenen Gemeinde

Die Stimmung gegenüber Freiflächen-Photovoltaik in der eigenen Gemeinde ist viel besser, als die Menschen annehmen. So schätzen die Befragten den Anteil ihrer Gemeindemitglieder, die nicht mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen einverstanden wären, auf 54 Prozent. Tatsächlich sind es 33 Prozent der Befragten, die nicht mit Freiflächen-Photovoltaik im direkten Wohnumfeld einverstanden sind. „Die Befragung zeigt, dass die Befürwortung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen von Menschen deutlich unterschätzt wird“, so Wagenknecht. „Wahrgenommene Ablehnung und tatsächliche Meinung klaffen auseinander.“

Die Fachagentur Wind und Solar hat die Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage in einer eigenen 20-seitigen Analyse dargestellt. Sie enthält zusätzlich auch Umfrageergebnisse zur Bewertung von Agri– und Dach-Photovoltaik. Die Auswertung der Umfrage zur Akzeptanz der Solarenergie ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Fachagentur Wind und Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH