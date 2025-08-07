Photovoltaik-Montage: Krannich erweitert Sortiment von Conduct

Der niederländische Hersteller Conduct Technical Solutions fertigt Produkte für die Photovoltaik-Montage. Neue Komponenten erweitern das Sortiment, das der Photovoltaik-Großhändler Krannich vertreibt.

Der Photovoltaik-Großhändler Krannich hat sein Sortiment von Photovoltaik-Montagekomponenten des niederländischen Hersteller Conduct Technical Solutions erweitert. Für das Roofsupport-System, das die Kabelführung vereinfachen soll, hat Conduct nun den Mountblock eingeführt. Dabei handelt es sich Montagefüße für Gitterrinnen des Systems. Roofsupport soll sich mit dem Mountblock besonders schnell auf einem Trapezblechdach oder an einer Fassade montieren laassen. Das flache Design und die integrierte Filzschicht sollen für eine luftdichte, wasserdichte und zuverlässige Montage sorgen.

Neben Roofsupport hat Conduct auch das PVshelter-Sortiment erweitert. PVshelter dient der Montage von Wechselrichtern auf Flachdächern. Mit der Einführung des PVshelter Angled Compact (Typ 65) sollen sich PVboxen oder Kombiverteilerboxen platzsparend und effizient auf einer bestehenden PVshelter-Angled-Anlage installieren lassen. Der neue Mini-PVshelter (B2B Typ 150) soll eine kosteneffiziente Montage von Wechselrichtern bis 30 kW ermöglichen. Ergänzend hat der Hersteller mehrere Zubehörteile hinzugefügt, mit denen man die Installation weiter optimieren können soll.

Die Produkte von Conduct sollen Brandschutz, Installationskomfort und Nachhaltigkeit gewährleisten. Lösungen wie PVshelter und Roofsupport sollen Photovoltaik-Installationen sicherer und effizienter machen. Auch sollen sie aus langlebigen Materialien bestehen. Dank des umfassenden Sortiments bietet der Großhändler Krannich Installateur:innen die Möglichkeit, alle benötigten Komponenten aus einer Hand zu beziehen. Diese Turn-Key-Lieferung soll den Beschaffungsprozess vereinfachen. „Die langjährige Partnerschaft mit Krannich entwickelt sich stetig weiter, sowohl im Sortiment als auch in der internationalen Präsenz“, sagt Steven Wirtz, International Sales Director bei Conduct Technical Solutions.

Quelle: Conduct | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH