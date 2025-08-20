DMT: Großraum München treibt Nutzung von Erdwärme voran

Die DMT GmbH & Co. KG Essen ist mit der bislang größten innerstädtischen Seismik-Kampagne zur Untersuchung von Erdwärmepotenzial beauftragt worden. Die Bayerische Landeshauptstadt und die umliegenden Gemeinden wollen das weitere Erschließungspotenzial dieser regionalen Energieressource im Großraum München untersuchen lassen. Bereits im ersten Halbjahr 2026 soll die Messkampagne als Teil des Forschungsvorhabens GIGA-M starten.

Der Großraum München gilt als Vorreiter in Deutschland bei der Nutzung von klimafreundlicher Wärme aus der Tiefe. „Mit München setzt einer der größten deutschen Ballungsräume verstärkt auf Erdwärme. Durch das geplante Beschleunigungsgesetz wird auch der gesetzliche Rahmen für die Geothermie weiter gestärkt. Wir rechnen mit einer anhaltend hohen Nachfrage, da viele Kommunen Wege suchen, um ihre Klimaziele im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung zu erreichen“, sagt Dr. Maik Tiedemann, CEO DMT GmbH & Co. KG und CEO der TÜV NORD GROUP Business Unit Energy & Resources.

Geologischer Vorteil des Großraums München für Erdwärme

Der Großraum München liegt im voralpinen Molassebecken, einer für geothermische Nutzung geologisch besonders gut geeigneten Region. Bereits seit 2007 unterstützt DMT die Region München bei der Erkundung des tiefen Untergrundes nach nutzbarer Wärme. Mithilfe der neuen, weiträumigen seismischen Messkampagne soll die Datenbasis geschaffen werden, für eine deutliche Erweiterung der geothermischen Nutzleistung von derzeit etwa 400 Megawatt auf über 1 Gigawatt. Das wäre genug, um Zehntausende Haushalte zusätzlich mit klimafreundlicher Wärme zu versorgen. Mit 1.100 km² Messfläche ist dies die größte seismische Untersuchung, die je in einem deutschen Siedlungsgebiet durchgeführt wurde.

Münster als Vorbild der Untersuchung von DMT

„Zuvor wurde in Münster Ende 2024 die bislang größte zusammenhängende Stadtfläche in Deutschland seismisch untersucht – nun löst München ab. Mit mehr als dem Vierfachen der Fläche des Projekts in Münster ist die Erkundung in München von bislang einzigartiger Dimension“, so Dr. Christian Henke, Leiter Seismik Exploration & Processing bei DMT.

Gefördertes Gemeinschaftsprojekt

Das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) geförderte Forschungsprojekt GIGA‑M ist ein gemeinsames Vorhaben der Technischen Universität München (Koordination), der Stadtwerke München (Leitung Seismik), der Energie-Wende-Garching (Partner der Seismik), der Energieagentur Ebersberg-München, des Landkreises München und der Landeshauptstadt München.

Seismik-Kampagne durch DMT

Ziel der Seismik-Kampagne ist es, geeignete Heißwasser-Reservoire unterhalb von München zu identifizieren. Dafür wird der Untergrund großflächig seismisch untersucht, um ein genaues Bild der geologischen Strukturen zu gewinnen. Die gewonnenen Daten sollen helfen, Standorte für neue Geothermieanlagen gezielt auszuwählen und bestehende Anlagen optimal einzubinden. So will GIGA-M die Grundlage für eine sichere, klimafreundliche und bezahlbare Wärmeversorgung schaffen. Dies soll die Region München bei der Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 unterstützen.

Einsatz von Vibro-Trucks

Um das Potenzial im tiefen Untergrund zu erfassen, senden spezielle Messfahrzeuge (Vibro-Trucks) leichte seismische Impulse in den Boden. Diese Impulse werden von Gesteinsformationen reflektiert und von einem Netz aus Geophonen (Empfängermodulen) aufgezeichnet. Aus den gewonnenen Daten wird dann ein detailliertes 3D-Modell des Untergrunds erstellt.

Auf Basis dieses Modells können dann genaue Zielbereiche für die Erschließung heißen Thermalwassers festgelegt werden.

Die Rolle von Tiefer Geothermie für die Wärmewende

Tiefe Geothermie spielt eine zentrale Rolle, um die Wärmeversorgung in Deutschland zu transformieren. Ihr Potenzial ist groß: Nach Angaben des Bundesverbands Geothermie könnte sie mindestens 25 Prozent des bundesweiten Wärmebedarfs decken. Für den Ausbau will die Bundesregierung will bis 2030 über 1,5 Milliarden Euro bereitstellen. Mit dem neuen Förderprogramm „Tiefe Geothermie für Wärmenetze“ sollen insbesondere kommunale Projekte unterstützt werden.

Der Einsatz Tiefer Geothermie kann laut Umweltbundesamt jährlich bis zu 40 Millionen Tonnen CO₂ einsparen. Dies unterstützt das Ziel, Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.

Erdwärme in der Bevölkerung akzeptiert

Laut aktuellen Umfragen wie des Fraunhofer IEG (2024) befürworten mehr als 60 Prozent der Deutschen den Ausbau der Erdwärmenutzung. Dies gilt insbesondere wenn mögliche Belastungen für Anwohner:innen gering bleiben. Nie zuvor sei die Tiefe Geothermie so stark auf der politischen Agenda vertreten gewesen. Sie werde zu einem Schlüsselfaktor für eine sichere, bezahlbare und klimaneutrale Wärmeversorgung, so DMT.

Über DMT

DMT GmbH & Co. KG (DMT GROUP) ist eine unabhängige, global tätige Gesellschaft für Ingenieurdienstleistungen. Sie berät in drei Bereichen: im Anlagenbau und Verfahrenstechnik, Infrastruktur und Bauwesen sowie Rohstoffe und Energie.

Das Essener Unternehmen ist Teil der Business Unit Energy & Resources der TÜV NORD GROUP. Es greift somit auf über 280 Jahre Erfahrung zurück. Die Holding von 14 Tochterunternehmen mit über 1.100 Mitarbeitenden arbeitet an mehr als 30 Standorten.

Quelle: DMT GmbH & Co. KG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH