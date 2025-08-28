Biomassepaket: Sind Hunderte Biogasanlagen noch zu retten?

Foto: Guido Bröer Stehen Biogasanlagen reihenweise vor dem Aus, weil Bundesregierung und EU-Kommission nicht rechtzeitig über die Genehmigung für das Biogaspaket einig geworden sind?

Gestern hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Ausschreibungsbedingungen für die Anschlussförderung von bestehenden Biogasanlagen zum Gebotstermin 1. Oktober 2025 veröffentlicht. Obwohl die EU-Kommission endlich offiziell an der Genehmigung für das Biomassepaket arbeitet, scheint damit klar, dass dessen Neuregelungen, die Hunderte Biogasanlagen vor dem Aus retten und regenerative Flexibilität für das Stromsystem bringen sollten, vorerst nicht zur Anwendung kommen. Die Biogasbranche fordert nun Überbrückungshilfen für die akut betroffenen Anlagen vom Bund.