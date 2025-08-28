Mit rund 2.981 Megawatt wurden im ersten Halbjahr 2025 bundesweit 10 Prozent mehr Photovoltaik-Leistung auf Freiflächen installiert als im Vorjahreszeitraum.

Die neu installierte Bruttoleistung von Solarparks erhöhte sich deutschlandweit von rund 2.699 Megawatt (MW) im ersten Halbjahr 2024 auf 2.981 MW im ersten Halbjahr 2025. Dies entspricht einem Wachstum von 10 Prozent beim Ausbau der Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Die Zahlen gehen aus dem Solar-Monitor der Fachagentur Wind und Solar über die Inbetriebnahme von Solaranlagen auf Freiflächen hervor. „Die Daten zeigen deutlich, dass das Segment der Solarfreiflächenanlagen in Deutschland stärker wird und sich gegen den Gesamttrend entwickelt“, sagt Antje Wagenknecht, Geschäftsführerin der Fachagentur Wind und Solar.

Während sich Ausbau der Photovoltaik-Freiflächenanlagen im ersten Halbjahr 2025 wachstumsstark zeigt, gerät der Gesamtmarkt ins Stocken. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sank die neu installierte Gesamtleistung aller PV-Anlagen (Balkon-, Dach- und Freiflächenanlagen) im ersten Halbjahr 2025 auf 7.407 MW. Das ist im Vergleich zu 8.216 MW im Vorjahreszeitraum ein sichtbarer Rückgang. Im Juli zogen die Zahlen für den Gesamt-PV-Markt aber wieder an.

Bayern beim Ausbau der Photovoltaik-Freiflächenanlagen vorn

Ein Blick auf die einzelnen Bundesländer verdeutlicht die regionale Verteilung der zugebauten Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Dabei bleibt Bayern mit über 1,1 Gigawatt (GW) neu installierter Leistung auf Freiflächen führend und trägt allein 37 Prozent zum bundesweiten Zubau im ersten Halbjahr 2025 bei. Auf den nachfolgenden Rängen befinden sich Baden-Württemberg, Sachsen und Brandenburg, die ebenfalls einen hohen Anteil an der neu installierten Gesamtleistung aufweisen.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 war der Zubau im ersten Halbjahr 2025 besonders stark im Nordosten. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete ein Plus von 259 Prozent (49 auf 179 MW neu installierter Leistung auf Freiflächen), Sachsen-Anhalt von 144 Prozent (67 auf 162 MW) und Brandenburg von 70 Prozent (142 auf 242 MW). Auch Niedersachsen (+41 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (+35 Prozent) tragen zu den Steigerungen bei.

Detaillierte Angaben zu den Inbetriebnahmen sind auf der Webseite der Fachagentur Wind und Solar unter diesem Link abrufbar. Auch die regionale Verteilung der installierten PV-Freiflächenleistung auf Landkreisebene ist dort dargestellt. Die gezeigten Grafiken basieren auf den jeweils aktuellen Daten des Marktstammdatenregisters, die man monatlich um Korrekturen und nachträgliche Meldungen ergänzt. Durch laufende Plausibilitätsprüfungen und Qualitätskontrollen der Fachagentur wird eine möglichst verlässliche Datengrundlage gewährleistet.

Ferner bietet die Fachagentur Wind und Solar eine regelmäßig aktualisierte Auswertung der wichtigsten Kennzahlen der Ergebnisse der Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments.

Quelle: Fachagentur Wind und Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH