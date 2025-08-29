Stadtwerke Osnabrück: Paket aus PV, Speicher und Stromtarif

Die Stadtwerke Osnabrück bieten ein Paket aus Photovoltaik, Batteriespeicher und einem Tarif für den Reststrom an. Dafür kooperiert das kommunale Unternehmen mit dem lokalen Handwerk.

Die Stadtwerke Osnabrück wollen Eigenheimbesitzern mit einem neuen Komplettpaket die Photovoltaik und Speicher schmackhaft machen. Dafür arbeitet der kommunale Versorger mit Viessmann Climate Solutions und dem regionalen Handwerk zusammen.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, die Haushalte bei der Eigenstromerzeugung und -nutzung zu unterstützen“, sagt Peter Möhle, Geschäftsführer des Kooperationspartners Hermann Möhle GmbH. Die Kunden erhielten je nach Bedarf eine kombinierte Lösung aus PV-Anlage, Batteriespeicher und einem passenden Stromtarif aus einer Hand.

Die Stadtwerke erweitern damit ihr Wärmepumpen-Komplettpaket, das sie Ende 2024 aufgelegt haben und mit den gleichen Partnern umsetzen. In Kooperation organisieren sie dabei die gesamte Abwicklung – von der Erstberatung über die Fachplanung bis zur Installation.

„Wer bereits auf eine Wärmepumpe setzt oder ein E-Auto fährt, kann besonders vom Eigenstrom profitieren“, sagt Viessmann-Vertriebsmanager Norbert Neuhaus. Das ergänzende Komplettpaket für PV und Speicher mache es möglich, Erzeugung und Verbrauch durch Speicherung intelligent zu verknüpfen – ohne organisatorischen Aufwand für die Kunden. Auch hier übernähmen lokale Fachbetriebe Planung, Montage und auf Wunsch die Wartung. Die Stadtwerke sorgten für ein abgestimmtes Energiekonzept und die optimale Tarifgestaltung.

Neue gesetzliche Vorgaben wie das Solarspitzengesetz machten ferner intelligente Energiemanagementsysteme unverzichtbar – und lohnend: Neue PV-Anlagen erhalten keine Einspeisevergütung mehr bei negativen Börsenpreisen. Ab 7 kWp-Leistung gilt, dass nur mit Smart Meter und Steuerbox eine volle Netzeinspeisung möglich ist. Wer seinen Strom selbst nutze, speichere oder perspektivisch flexibel ins Netz einspeise, maximiere somit seinen Vorteil. „Wir sorgen dafür, dass sich diese Komplexität nicht auf den Kunden überträgt – sondern er von ihr profitiert“, so Funke.

Quelle: Stadtwerke Osnabrück | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH