Photovoltaik-Wechselrichter: Sungrow eröffnet Schulungszentrum bei München

In Oberschleißheim hat Sungrow sein größtes europäisches Schulungszentrum errichtet. Mitarbeiter:innen, Kunden und Partner in Zentral- und Nordeuropa sollen hier au f den neusten Stand gebracht werden.

Sungrow, ein chinesischer Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern und Stromspeichern, hat ein Trainingscenter in Oberschleißheim bei München eröffnet. Das neue Sungrow Service Competency Center ist das größte technische Schulungszentrum des Unternehmens in Europa. Das moderne Schulungszentrum mit zahlreichen Experten aus der Region soll dazu dienen, die Expertise der eigenen Mitarbeiter:innen und Partner vor allem bei der Inbetriebnahme, Übergabe und Wartung von Projekten zu verbessern. Insbesondere Kunden und Partnern in Zentral- und Nordeuropa will Sungrow so helfen, die Projekte jeder Größe vom Hausbereich bis zur Großanlage zu verwirklichen. Für die Kunden in Südeuropa hatte Sungrow vor wenigen Monaten bereits ein Schulungszentrum in der spanischen Stadt Pamplona eröffnet.

„Durch die Bereitstellung modernster Schulungen und die Präsentation der neuesten Technologietrends stellen wir sicher, dass unsere Mitarbeiter und Partner immer auf dem neuesten Stand sind und über die neuesten Entwicklungen in der schnelllebigen Energiewirtschaft am Laufenden bleiben“, sagt Moritz Rolf, Vizepräsident von Sungrow Europe, verantwortlich für das Geschäft in DACH, BeNeLux, Nordics und Türkei.

Sungrow-Schulungszentrum bietet Grundlagen- und Zertifizierungsschulungen

Das neue Zentrum in Oberschleißheim nahe dem Europa-Hauptsitz des Unternehmens in München erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 5.000 Quadratmetern. Es verfügt über einen großen Außenbereich, ein voll ausgestattetes Lager, ein Wartungszentrum für das gesamte Produktportfolio sowie einen Trainingsbereich mit über 150 Quadratmetern Fläche.

Dort sollen regelmäßig Fortbildungen zu Technologie und Praxis von erneuerbare Energie-Lösungen stattfinden, online wie auch in Präsenz. Die Schulungen sind auf den jeweiligen Markt und die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten und in systematische Grundlagen- und Zertifizierungsschulungen unterteilt. Zudem umfasst das Zentrum auch einen Parkplatz, der mit mehreren Ladestationen für Elektroautos von Sungrow ausgestattet ist.

In den letzten 18 Jahren hat das Unternehmen eine starke Präsenz in ganz Europa mit lokalem Vertrieb, technischen Support und After-Sales-Service aufgebaut. Das Unternehmen verfügt dort über 750 Mitarbeiter, mehr als 25 lokale Büros und zwei F&E-Teams – eines davon in München.

Quelle: Sungrow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH