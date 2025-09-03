Auf Wunsch der Sonnenstromfabrik haben wir den gestrigen Bericht entfernt.

Gestern berichteten wir über die Produktion eines neuen Solarmoduls der Sonnenstromfabrik. Dieser Bericht erreichte uns über eine Pressemitteilung, die aber offenbar nicht vom Unternehmen autorisiert war. Nach Aussage der Sonnenstromfabrik sind die Informationen nicht zutreffen. Noch hat uns von der Sonnenstromfabrik aber keine Richtigstellung erreicht. Sobald diese Informationen vorhanden sind, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Quelle: CS Wismar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH