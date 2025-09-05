Energielenker entwickelt Wirtschaftlichkeitsrechner für Home Energy Management Systeme

Der Wirtschaftlichkeitsrechner für Home Energy Management Systeme (HEMS) von Energielenker vergleicht die Amortisationszeit einer Investition in Photovoltaik-Anlage, Wärmepumpe und Speicher mit und ohne Energiemanagementsystem.

„Wir erleben immer wieder, dass potenzielle Kund:innen wissen möchten, ob sie in ein Home Energy Management System investieren sollten und ab wann sich die Anschaffung amortisiert“, sagt Markus Große Gorgemann, Geschäftsführer der Energielenker Solutions GmbH. Die Antwort auf diese Frage sei komplex, weil sie oft von den individuellen Gegebenheiten abhängt. „Für eine erweiterte Beratungskompetenz unserer Partner und kürzere Entscheidungswege der Kund:innen haben wir den Wirtschaftlichkeitsrechner entwickelt, der transparent macht, wann sich eine Investition auszahlt und wie ein optimales Zusammenspiel mit PV-Anlage, Wärmepumpe und Speicher aussehen kann.“

Der Wirtschaftlichkeitsrechner von Energielenker ermöglicht es Partnern wie Energieversorgungsunternehmen und Solarteuren, die das firmeneigene Energiemanagementsystem Enbas oder andere HEMS-Systeme bei Endkund:innen einsetzen, maßgeschneiderte Angebote zu erstellen. Das Tool berechnet individuelle Szenarien, die die Haushaltsgröße und Verbrauchsprofile miteinbeziehen. Zudem kalkuliert es die vorliegenden Kombinationen, beispielsweise PV-Anlage und Speicher mit oder ohne Wallbox oder Wärmepumpe. Auf Grundlage eines Basis-Szenarios ohne den Einsatz eines HEMS sind Vergleiche zu einer Steuerung mit entsprechender Energiemanagementlösung möglich. Hier zeigen die Analysen und Prognosen des Wirtschaftlichkeitsrechners auf, welche Vorteile und Ersparnisse sich für Kund:innen ergeben.

Mit dem ergänzenden Verkaufsberatungstool sollen sich für Großhändler, Installateure und Stadtwerke Wettbewerbsvorteile gegenüber Drittanbietern ergeben, die auf den Markt drängen und Kundinnen mit schnellen Lösungen, beispielsweise im Bereich Smart Meter, locken. Durch nachhaltige Wirtschaftlichkeitsanalysen bietet der Wirtschaftlichkeitsrechner von Energielenker in kurzer Zeit Handlungsempfehlungen, die Fehlinvestitionen vermeiden und dazu beitragen, eine vertrauensvolle, langjährige Kundenbeziehung aufzubauen.

Wirtschaftlichkeitsrechner für Home Energy Management Systeme zeigt Optimierungspotenzial

Der Wirtschaftlichkeitsrechner zeigt zudem auf, wie man Energieflüsse mithilfe des Energiemanagementsystems Enbas KI-gestützt optimieren kann. Das soll den Eigenverbrauch der Photovoltaik-Anlage und die kostenoptimierte Steuerung der heimischen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen wie Wallbox und Wärmepumpe durch Enbas optimieren.

Der selbst entwickelte Algorithmus, der auch dynamische Stromtarife einbezieht, lässt sich auch auf das gewerbliche Umfeld übertragen. Hier kann ein Wirtschaftlichkeitsrechner aufzeigen, wie hoch Investitionen sein dürfen, um sich zu lohnen, und wie lange die Amortisation voraussichtlich dauert. Die Data-Science Expert:innen von Energielenker sind eigenen Angaben zufolge in der Lage, für vielfältige Anwendungsfälle und Home Energy Management Systeme den passenden Wirtschaftlichkeitsrechner zu entwickeln.

Quelle: Energielenker | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH