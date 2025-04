The Smarter E: Energielenker stellt Heimenergiemanagementsystem Enbas vor

Das Heimenergiemanagementsystem Enbas soll dank KI die zu erwartende Stromerzeugung der Photovoltaik-Anlage als auch den Bedarf eines Gebäudes präzise prognostizieren. Das kann den Eigenverbrauch des selbsterzeugten Solarstroms steigern.

Energielenker stellt auf der diesjährigen The Smarter E Europe in München das Heimenergiemanagementsystem (HEMS) Enbas vor. Dieses soll eine leistungsstarke Künstliche Intelligenz für die Prognose von Verbräuchen und die Steuerung der Energieflüsse beinhalten. „Der Strommarkt bietet heute wachsende Sparpotenziale für Endnutzer:innen, jedoch wird es zunehmend komplexer, alle relevanten Faktoren und Gesetzgebungen zu berücksichtigen. Um diese Komplexität beherrschbar zu machen, haben wir das KI-gestützte HEMS Enbas entwickelt“, sagt Markus Große Gorgemann, Geschäftsführer der Energielenker Solutions.

Enbas soll durch eine ganzheitliche Steuerung von PV-Anlage, Wärmepumpe, Ladeinfrastruktur und Batteriespeicher Effizienzgewinne erzielen und zudem für die Einhaltung des Paragrafen 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sorgen. Dabei prognostiziert die Lösung auf Basis von KI sowohl die zu erwartende Stromerzeugung als auch den Bedarf eines Gebäudes. Anschließend erstellt das HEMS einen Energiefahrplan und setzt ihn durch die Steuerung der einzelnen Komponenten um. Durch diese Optimierung soll sich eine moderne Gebäudeausstattung deutlich schneller amortisieren als ohne HEMS, wobei gleichzeitig der Autarkiegrad steigt.

Heimenergiemanagementsystem Enbas nutzt dynamische Stromtarife

Mit der EnWG-Novelle 2025 und Instrumenten wie dynamischen Stromtarifen und zeitvariablen Netzentgelten treibt die Gesetzgebung die Transformation des Strommarktes voran. Die Novelle, auch bekannt als Solarspitzengesetz, begünstigt einen möglichst hohen Eigenverbrauch des selbsterzeugten Solarstroms. „Den selbst erzeugten Strom vollständig zu nutzen oder für den späteren Bedarf zu speichern, bietet gerade in Verbindung mit dynamischen Stromtarifen und zeitvariablen Netzentgelten ein großes Sparpotenzial“, so Große Gorgemann.

Neben Enbas stellt Energielenker weitere Angebote des Leistungs- und Produktportfolios vor, darunter den nach VDE-AR-N Standards zertifizierten EZA-Regler für PV-Anlagen, Blockheizkraftwerke (BHKW), Speicher und weitere Energieerzeugungsanlagen sowie Lobas (Load Balancing System), das dynamische Lastmanagementsystem, das ein effizientes Laden von E-Fahrzeugen ermöglicht.

Energielenker auf der Messe The Smarter E, in deren Rahmen auch die Intersolar stattfindet, vom 7. Bis 9. Mai in München in Halle B5, Stand 436 zu finden.

Quelle: Energielenker | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH