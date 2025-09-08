Kraftwerk Software setzt auf EDM-Expertise des Fraunhofer IOSB-AST

Die Kraftwerk Software Holding GmbH schließt mit dem Fraunhofer IOSB-AST Ilmenau einen Lizenzvertrag. Das Energiedatenmanagement (EDM)-Know-How des Fraunhofer IOSB-AST wird integraler Bestandteil der neuen Plattform der Kraftwerk Gruppe.

Um eine nahtlose Integration umsetzen zu können, kann das Unternehmen nun den EDM-Source-Code der Fraunhofer-Lösung EMS-EDM Prophet in ihren eigenen Softwareprodukten verwenden. „Damit können wir unseren Anwendern die volle Funktionalität dieses bewährten und leistungsfähigen EDM-Systems zusätzlich aus eigener Hand zur Verfügung stellen“, erläutert Kai Sölter, CTO der Kraftwerk Software Holding GmbH.

Steffen Nicolai, stellvertretender Abteilungsleiter am Fraunhofer IOSB-AST, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, das Kraftwerk Software auf unsere langjährige F&E-Erfahrung im Bereich Energiedatenmanagement setzt. Für unsere Bestandskunden von EMS-EDM Prophet ändert sich durch die Lizensierung des EDM-Quellcodes nichts. Zukünftig is die gemeinsame Entwicklung zusätzlicher EDM-Features denkbar, von denen beide Partner und deren Kunden profitieren werden.“

Mit dem integrierten EDM deckt Kraftwerk Software künftig alle regulatorischen Prozesse im Energiemarkt auf ihrer eigenen Plattform ab. Dies gilt vom Bilanzkreis- und Netznutzungsmanagement bis hin zum Messstellenbetrieb. Grundlage dafür ist ein effizientes Zeitreihenmanagement sowie die durchgehende Digitalisierung damit verbundener Prozesse. Dies soll beispielsweise in der Marktkommunikation oder beim automatisierten Fahrplanversand geschehen.

Was die Kraftwerk-Geschäftsführung sagt

„Damit setzen wir eines der Kernversprechen unserer neuen Plattform um. Sowohl den msu- als auch den iS-Software-Anwendern werden auch künftig sämtliche Funktionalitäten, die bisher von den beiden Lösungen abgedeckt sind, zur Verfügung stehen”, sagt Kraftwerk-CEO Andreas Weber. „Gerade für die iS-Software-Anwender ist das zudem ein Leistungsupgrade, denn das Energiedatenmanagement vom Fraunhofer IOSB-AST kommt auch bei größeren Versorgungsunternehmen mit hohen EDM-Anforderungen zum Einsatz. Damit werden die größeren Anforderungen an EDM und MDM, die durch die Massendatenverarbeitung von Zählwerten entstehen, mit dieser technologiegetriebenen Plattform umgesetzt“, so Weber weiter.

Beide Unternehmen wollen über den jetzt geschlossenen Lizenzvertrag hinaus im Austausch bleiben. „Das Fraunhofer IOSB-AST verfügt über eine tiefgreifende F&E-Expertise bei essenziellen, energiewirtschaftlichen Fragestellungen. Aber auch bei der Umsetzung der Transformation zur klimaneutralen Energieversorgung sind zukünftige Kooperationen denkbar“, ergänzt Weber.

Zu den Lizenzpartner:innen

Über Kraftwerk Software

Die Unternehmensgruppe Kraftwerk Software mit Sitz in Halle (Saale) besteht aus sechs Technologieunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Es betreut mit über 350 Mitarbeiter:innen europaweit mehr als 500 Kund:innen und 200 Ladestromanbieter:innen. Unter dem gemeinsamen Dach haben sich die Unternehmen msu solutions, iS Software, eins+null, signion, S&P Solutions und m8mit zusammengeschlossen.

Über das Fraunhofer IOSB-AST

Die Energiewirtschaft der Zukunft ist digital, automatisiert, skalierbar sowie effizient. Das Fraunhofer IOSB-AST in Ilmenau unterstützt mit maßgeschneiderten F&E-Lösungen Stadtwerke, Netzbetreiber:innen, Energiehändler:innen, Industrie & Wohnungswirtschaft, IT-Dienstleister:innen und Plattformbetreiber:innen bei dieser herausfordernden Transformation.

Quelle: Kraftwerk Software Holding GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH