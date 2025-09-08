Swisspower Renewables Gruppe mit ersten Solarpark in Deutschland

Mit einer feierlichen Einweihung nahm die Swisspower Renewables Gruppe ihren ersten Solarpark in Deutschland in Betrieb. Die Freiflächen-Photovoltaikanlage im thüringischen Veilsdorf soll künftig rund 2,4 Gigawattstunden (GWh) erneuerbaren Strom jährlich produzieren.

CEO Lars Hieke, Landrat Sven Gregor und Bürgermeister Stefan Ullrich und Gäste eröffneten gemeinsam mit Gästen den Solarpark Veilsdorf. Hieke sagte: „In Veilsdorf realisieren wir unser erstes Solarprojekt in Deutschland. Dies ist ein starkes Signal für die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie und ein Startschuss für weitere Swisspower Renewables Projekte in Süd-Thüringen.“

So plant Swisspower Renewables derzeit unter anderem ein weiteres Solar-Projekt in der Region Eisfeld. Um parallel dazu die Netzanschlusskapazitäten in der Region zu verbessern, wird die Umsetzung eines Umspannwerks geprüft. Das Umspannwerk wäre in der Lage weitere erneuerbare Erzeugungsanlagen einzubinden – darunter zusätzliche Solaranlagen oder Großbatteriespeicher. Durch die Kombination verschiedener Technologien will Swisspower Renewables die Belastung des Stromnetzes reduzieren. Gleichzeitig soll dies für eine bessere Auslastung des regionalen Netzes sorgen.

Hieke fügte hinzu: „Thüringen bietet für uns ideale Voraussetzungen. Hier können wir gemeinsam mit allen Akteuren verlässlich neue Projekte realisieren und damit auch die Attraktivität der Region langfristig weiter steigern. Wir wollen zukünftig nicht nur Strom produzieren, sondern unsere innovativen und nachhaltige Lösungen vor Ort als Partner einbringen.“

Die Swisspower Renewables Gruppe sieht sich als verlässliche Partner:in in Thüringen und will einen wichtigen Beitrag zur regionalen Energiewende leisten. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen für eine nachhaltige und günstige Stromversorgung.

Über die Swisspower Renewables Gruppe

Die Muttergesellschaft der Gruppe – die Swisspower Renewables AG – ist ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien mit Wasserkraft, Wind- und Photovoltaikprojekten in Deutschland und Italien. Das Aktionariat der Gruppe besteht aus elf Schweizer Stadtwerken sowie einem Schweizerischen Anlagefonds. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 gegründet und besteht heute aus rund 70 Mitarbeitenden in der Schweiz, Deutschland und Italien, welche einen Produktionspark von 117 Windenergieanlagen und 36 Wasserkraftwerken mit einer Gesamt-Jahresproduktion von fast 700 GWh verfügt.

Quelle: Swisspower Renewables GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH