„H2 Coach“: erster Setra Reisebus fährt mit Brennstoffzelle

Daimler Buses schickt seinen ersten Reisebus mit wasserstoffbasiertem Brennstoffzellenantrieb auf Testfahrten. Der „H2 Coach“ von Setra soll den Weg für lokal emissionsfreie, längere Busreisen ebnen, zusätzlich zu batterieelektrischen Reisebussen.

Technische Details zum Setra Reisebus „H 2 Coach“

Die Technologie des H 2 Coach basiert zu weiten Teilen auf den Antriebskomponenten des Brennstoffzellen‑Lkw Mercedes‑Benz GenH 2 Truck. Die Reichweite des H 2 Coach mit einer Tankfüllung definiert Daimler Buses mit Minimum 800 Kilometern.

Der 13,9 Meter lange Hochdecker S 517 HD hat eine Kombination aus zwei Wasserstofftanks mit insgesamt 46 Kilogramm Tankkapazität und einem cellcentric Brennstoffzellen-Aggregat.

Wie funktioniert das?

Das Brennstoffzellen-Aggregat mit einer Gesamtleistung von 300 Kilowatt (kW) wandelt den Wasserstoff in elektrische Energie um. Diese Energie wird vom Zentralmotor in mechanische Antriebsenergie umgesetzt. Der Elektromotor ist auf 320 kW Dauer- und 400 kW Maximalleistung ausgelegt. Das Drehmoment liegt bei 1.368 Newtonmeter (Nm), beziehungsweise 2.470 Nm. Das integrierte Batteriepaket dient zur Zwischenspeicherung der elektrischen Energie und zur situativen Leistungsunterstützung, um die Brennstoffzelle mit einem optimalen Wirkungsgrad zu betreiben.

Der zum H 2 Coach umgebaute S 517 HD mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 24,7 Tonnen hat laut TÜV-Gutachten eine Zulassung als Erprobungsfahrzeug. Neben Prüfreihen auf den internen Versuchsgeländen von Daimler Buses erlaubt dies auch Testfahrten auf öffentlichen Straßen.

Vorteile gegenüber anderen Antriebsarten

Der Konzeptbus der Setra ComfortClass soll mit der Zero‑Emission‑Antriebstechnologie eine Alternative zu dieselbetriebenen Fahrzeugen darstellen. Neben einem geräuscharmen Antrieb kann er zur deutlichen Verbesserung der Luftqualität in Städten und Ferienregionen beitragen. Zudem zeichnet sich der Reisebus im Vergleich zu batterieelektrischen Bussen durch höhere Reichweiten und kürzere Betankungszeiten aus.

Das Trägerfahrzeug wird bei Daimler Buses in Neu‑Ulm entwickelt. Insgesamt arbeiten am dortigen Standort rund 3.800 Beschäftigte in zentralen Funktionen, in der Entwicklung und in der Omnibusfertigung.

Daimler Buses für E-Mobilität bei Reisebusen

Daimler Buses plant bis zum Ende der Dekade batterieelektrisch angetriebene Reisebusse im Portfolio zu haben. Brennstoffzellen‑Reisebusse sollen dann in einem nächsten Schritt in Serie gehen. Gemeinsam mit der Volvo Group verfolgt Daimler Truck mit dem Joint Venture cellcentric GmbH & Co. KG das Ziel, eine weltweit führende Hersteller:in von Brennstoffzellen zu werden. Die Unternehmen wollen so zu einem nachhaltigen Transport bis zum Jahr 2050 beizutragen.

Der rein batterieelektrisch angetriebene Stadtbus Mercedes‑Benz eCitaro ist seit 2018 in Serie. Seit 2023 wird das Fahrzeug auch mit einer wasserstoffbasierten Brennstoffzelle als Range Extender angeboten. Ab 2026 soll der batterieelektrisch angetriebene Mercedes‑Benz eIntouro folgen. Eine Weltpremiere soll der Überlandbus Anfang Oktober 2025 auf der Busworld Europe in Brüssel feiern. Er ist bereits seit dem ersten Quartal 2025 bestellbar.

