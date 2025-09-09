Sunmaxx: Europas größte PVT-Anlage steht in Österreich

Auf dem Dach der neuen Sportarena Wien ist die größte PVT-Anlage Europas mit einer Fläche von über 2.260 Quadratmetern in Betrieb gegangen. Mehr als 1.130 Hybridmodule der sächsischen Hersteller:in Sunmaxx PVT GmbH liefern gleichzeitig Strom und Quellwärme für die Beheizung und Kühlung des Gebäudes.

Die Sportarena Wien ist bereits für sportliche Aktivitäten geöffnet, die feierliche Eröffnung erfolgte am 6. September 2025, so die Stadt Wien auf ihrer Webseite. Durch die PVT-Anlage soll die Sportarena ganzjährig mit klimaneutraler Energie versorgt werden. Schon jetzt liefere diese hervorragende Betriebsdaten und bestätige die Leistungsfähigkeit der PVT-Technologie im großtechnischen Einsatz, so Sunmaxx zu den ersten Erfahrungen.

Was Sunmaxx zu den Vorteilen des Projektes sagt

„Die Versorgung der Sportarena Wien zeigt, was mit Hybridmodulen möglich ist: Ganzjährig gesicherte Strom- und Wärmeversorgung, vergleichsweise niedrige Investkosten in erneuerbare Energien, minimaler Pflege- und Wartungsaufwand. Die Technologie von Sunmaxx bietet größtmögliche Autarkie und langfristig planbare Energieausgaben – ohne Abhängigkeiten von externer Versorgung und ohne fossile Preisschwankungen“, erklärt Franz Ziering, Senior Sales Director bei Sunmaxx.

Ein Erdsondenfeld dient als saisonaler Energiespeicher und ergänzt das System. Er sorgt dafür, dass die erzeugte Wärme insbesondere in den Sommermonaten zwischengespeichert und bei Bedarf abgerufen werden kann. So wird das Gesamtheizsystem besonders effizient betrieben – ein entscheidender Baustein für die energieautarke Versorgung des Gebäudekomplexes.

Besichtungsmöglichkeiten für Interessierte

Mit der Kombi-Anlage will Sunmaxx beweisen, dass erneuerbare Energien nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich eine der besten Lösungen darstellen. Dies gelte auch für Großanlagen im kommunalen und industriellen Umfeld wie jetzt in Österreich. Für interessierte Organisationen bestehe zudem die Möglichkeit, die Anlage nach vorheriger Absprache zu besichtigen, so das Unternehmen weiter.

In den vergangenen Wochen fanden bereits Besichtigungstermine mit interessierten Unternehmen und Organisationen statt, darunter die EQUANS Austria GmbH, das Ingenieurbüro Leo Riebenbauer GmbH und Wiener Wohnen sowie der Projektentwickler Simona-Alexe GreeniXCloud und die Linz Textil AG. Das große Interesse zeigt den Stellenwert künftiger Dekarbonisierungsprojekte in Österreich und an den PVT-Modulen von Sunmaxx.

Über Sunmaxx

Sunmaxx ist eine Hersteller:in von photovoltaisch-thermischen Hybridmodulen. Gleichzeitig ist es das weltweit erste Unternehmen, das PVT-Module aus industrieller Serienfertigung anbietet. Die Module vereinen Strom- und Wärmeerzeugung in einem Produkt. Sie sind mit allen gängigen Sole-Wasser-Wärmepumpen kompatibel. Dadurch können sie einen kosteneffizienten Umstieg auf erneuerbare Energien ermöglichen.

Ziel von Sunmaxx ist es, die Wärmewende entscheidend voranzutreiben. Daher will das Unternehmen den Umstieg für alle Anwendungsbereiche finanziell attraktiv gestalten. Dies soll vom privaten Einfamilienhaus über Industrie und Gewerbe bis hin zu Wohnquartieren und kommunalen Nah- und Fernwärmenetzen gelten.

Zusammenfassung

Über 1.130 Sunmaxx-Hybridmodule versorgen die neue Sportarena Wien ganzjährig mit klimaneutralem Strom und Wärme; ein Erdsondenfeld dient als saisonaler Energiespeicher.

Die Anlage liefert bereits vielversprechende Daten, ermöglicht einen weitgehend autarken Betrieb und erfüllt Nachhaltigkeitsstandards.

Ein Projekt mit Leuchtturm-Charakter: Die Sportarena Wien zeigt, wie PVT im großen Maßstab funktioniert – bei vergleichsweise niedrigem Invest und gleichzeitiger Unabhängigkeit von fossilen Energiepreisschwankungen.

Quelle: Sunmaxx PVT GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH