SMA und Create Energy: Fertigung von Wechselrichtern für PV-Großanlagen in den USA

Im Rahmen der RE+, Nordamerikas größten Branchenevent für erneuerbare Energien, haben SMA Solar Technology AG und Create Energy eine Absichtserklärung unterzeichnet, um saubere Energielösungen für den US-Markt voranzutreiben. Gemeinsam wollen sie sich durch innovative Fertigungskonzepte sowie Wechselrichter- und Skid-Produkte der nächsten Generation für einen raschen Übergang zu erneuerbaren Energien einsetzen.

„Die Zusammenarbeit mit Create Energy ist ein bedeutender Meilenstein für SMA, unterstreicht sie doch unser langfristiges Engagement auf dem US-Markt“, sagt Florian Bechtold, EVP der Business Division Large Scale bei SMA. Das US-amerikanische Unternehmen teile ihre Vision einer nachhaltigen Zukunft mithilfe erneuerbarer Energien, so Bechtold weiter.

Die Produktion für den Sunny Highpower PEAK3 und die vollintegrierte Power-Skid-Lösung soll im ersten Quartal 2026 im Werk von Create Energy in Portland, Tennessee, beginnen. Die String-Wechselrichter der PEAK3-Reihe von SMA bieten skalierbare Lösungen für große PV-Anlagen. Der neue Power-Skid ist mit einer Leistung von mehr als 2 Megawatt pro Block als schlüsselfertige Lösung für Großanlagen konzipiert.

Die Fertigung der PCBA verbleibt am Standort Kassel/Niestetal. Dabei handelt es sich um eine fertig bestückte Elektronikplatine, welche die Intelligenz und Steuerung des Geräts übernimmt (auch: Printed Circuit Board Assembly).

Vorteile einer Partnerschaft mit Create Energy

SMA soll zukünftig von niedrigeren Zöllen für den US-Markt profitieren. Gleiches gilt für Steuervorteile aus dem ehemaligen Subventionsprogramm “Inflation Reduction Act”, inzwischen: “One Big Beautiful Bill – Act”. Das Unternehmen will zudem seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem US-Markt verteidigen und das Gesamtvolumen an Vorprodukten aus der europäischen Fertigung erhöhen. US-Kund:inneen profitieren im Gegenzug von verkürzten Vorlaufzeiten und einem verbesserten Service und Support.

Die Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) enthält auch Pläne für gemeinsame Aktivitäten im Vertrieb und der Geschäftsentwicklung. Sie bekräftigt das Engagement beider Partner:innen, saubere Energieprodukte anzubieten, die langfristiges Wirtschaftswachstum und Energieunabhängigkeit unterstützen.

„Ich kenne SMA bereits schon sehr lange“, so Dean Solon, Chief Executive Officer von Create Energy. „SMA ist nicht nur Branchenführer, sondern zeichnet sich auch durch ein starkes Team aus, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Gemeinsam werden wir den Markt für erneuerbare Energien voranbringen und in den USA hergestellte Wechselrichter und Skids liefern.“

Durch die Zusammenarbeit mit Create Energy will sich SMA auf dem US-Markt langfristig engagieren.

Über SMA

Die Niestetaler SMA Solar Technology AG ist in der Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik tätig. Die Gruppe hat ein Portfolio mit Solar- und Batterie-Wechselrichtern, Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen. Dazu kommen intelligente Energiemanagementsysteme sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen ergänzen das Angebot. Innerhalb der letzten 20 Jahre installierte das Unternehmen weltweit SMA Solar-Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von rund 144 Gigawatt. Diese sollen jährlich über 64 Millionen Tonnen CO 2 -Ausstoß vermeiden.

