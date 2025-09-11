RheinEnergie und Delta Development als Energiepartner:innen für Vorzeigeobjekt

RheinEnergie – next energy solutions übernimmt durch ein Energie-Contracting ab Sommer 2025 für zwanzig Jahre Betrieb und Wartung der Energiezentrale des The Levi Strauss & Co. European Distribution Center in Dorsten, Nordrhein-Westfalen. Die Anlage versorgt die rund 70.000 Quadratmeter große Fläche ganzjährig und CO₂-neutral über ein System aus Heiz- und Kühlanlagen mit Wärme und Kälte. Dafür wurden mehr als 50 Erdwärmesonden in jeweils 90 Metern Tiefe in den Boden eingebracht.

Die fossilfreie Wärme- und Kälteversorgung ergänzt das Konzept des Projekts, das CO₂-Emissionen bei Bau und Betrieb vermeidet. Daneben erzielt es eine positive Gesamtbilanz der Treibhausgase. Es entstand nach dem kreislaufwirtschaftlichen Cradle-to-Cradle-Prinzip. Außerdem setzt es auf großflächige Photovoltaik und Batteriespeicher. Arbeitsplätze im Büro- und Logistikbereich sind nach dem WELL-Standard gestaltet.

Mit dem The Levi Strauss & Co. European Distribution Center in Dorsten, Nordrhein-Westfalen, hat Delta Development das erste Projekt in Deutschland umgesetzt, dass diesem Prinzip folgt und eine positive Gesamtbilanz der Treibhausgase durch die Ausrichtung von Bau und Betrieb des Gebäudes auf die Vermeidung von CO₂-Emissionen erreicht.

„Mit Delta Development verbindet uns nicht nur die gemeinsame Vision einer fossilfreien Zukunft, sondern auch der Mut, neue Wege zu gehen. Das Dorsten-Projekt zeigt exemplarisch, wie innovative Energiekonzepte und nachhaltiges Bauen Hand in Hand funktionieren“, sagt Stephan Segbers, Vertriebsvorstand der RheinEnergie AG.

„Mit der RheinEnergie haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite, der den reibungslosen und effizienten Betrieb der Anlage langfristig sicherstellt. Für uns ist das ein wichtiger Baustein, der zu einem zukunftsfähigen Gebäude gehört“, sagt Edwin Meijerink, CEO bei Delta Development Germany.

Die Immobilie mit einer wellenförmigen Glasfassade gehört zu den sechs Finalisten des Logix Award 2025. Der Award wird am 6. Oktober auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München vergeben.

Delta Development ist eine Projektentwickler:in und Investor:in mit Fokus auf zukunftsfähigen Logistikimmobilien. Das Unternehmen ist auf seinem Heimatmarkt, den Niederlanden, und in Deutschland mit Hauptsitz in Düsseldorf aktiv. Neben spekulativ sowie als Build-to-Suit-Lösungen realisierten Logistikimmobilien errichtet Delta Development auch Bürogebäude und -parks. Dabei verfolgt das Unternehmen schon seit 2003 die Cradle-to-Cradle-Philosophie, einen kreislaufwirtschaftlichen Ansatz, der Ressourcen und Klima schont.

Die RheinEnergie AG ist eine Energieversorger:in mit Sitz in Köln. Im Geschäftsbereich next energy solutions entwickelt und realisiert das Unternehmen Energiekonzepte für Kund:innen aus Industrie, Gewerbe und Immobilienwirtschaft. Das geht von Einzelleistungen bis zu hochkomplexen Verbundlösungen für die Wärme-, Kälte- und Stromversorgung mittels Großanlagen. Dabei legt die RheinEnergie Wert auf Erneuerbare Energien und modernste Anlagentechnik wie beispielsweise Blockheizkraftwerke, Kälteanlagen und Wärmepumpen.

