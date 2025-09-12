Standortfördergesetz verbessert Bedingungen für Photovoltaik

Foto: Henk Vrieselaar / stock.adobe.com Das Standortfördergesetz soll Immobilienfonds auch Investition zum Beispiel Parkplatz-PV-Anlagen ermöglichen.

Das Standortfördergesetz soll für Immobilienfonds sehr deutliche Erleichterungen bringen, um in Solaranlagen zu investieren. Den Gesetzentwurf hat die Bundesregierung am Mittwoch beschlossen um ihn nun in den Bundestag einzubringen. Auch für kleine Genossenschaften sowie Start-ups bringt das Gesetz Entlastungen.