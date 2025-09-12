Standortfördergesetz verbessert Bedingungen für Photovoltaik
12.09.2025 / Andreas Witt / Biogas / Finanzen / Photovoltaik / Politik / Solarthemen / Solarthermie / Windenergie / Wirtschaft
Das Standortfördergesetz soll für Immobilienfonds sehr deutliche Erleichterungen bringen, um in Solaranlagen zu investieren. Den Gesetzentwurf hat die Bundesregierung am Mittwoch beschlossen um ihn nun in den Bundestag einzubringen. Auch für kleine Genossenschaften sowie Start-ups bringt das Gesetz Entlastungen.