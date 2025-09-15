Windenergie: BBWind gründet Service-Tochtergesellschaft

Das neue Serviceunternehmen BBWind Service GmbH soll technische Dienstleistungen rund um den Betrieb von Bürgerwindenergieanlagen bieten.

Die BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH mit Sitz in Münster erweitert ihr Leistungsspektrum und gründet die Tochtergesellschaft BBWind Service GmbH. Das neue Serviceunternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der BBWind und fokussiert sich auf technische Dienstleistungen rund um den Betrieb von Windenergieanlagen. Denn mit der Gründung von BBWind Service will die Muttergesellschaft die Grundlage für eine stärkere technische Eigenständigkeit im Betrieb von Windparks legen.

„Mit der Gründung möchten wir bewusst an gewissen Schnittstellen näher an unseren Betriebsführungsprojekten dran sein, jedoch keinesfalls ein Konkurrenzangebot zu den bestehenden Wartungsverträgen der Hersteller schaffen. Unser priorisiertes Ziel ist es, die Stillstandszeiten der Bürgerwindparks aufgrund von kleineren Störungen zu minimieren“, sagt Michael Schlüß, Geschäftsführer der BBWind.

Dabei sei Ziel der Neugründung, die technische Qualität und Sicherheit durch gezielte Vor-Ort-Dienstleistungen zu stärken. Zu den geplanten Aufgaben der BBWind Service GmbH zählen:

Qualitätssicherung durch Stichprobenkontrollen nach Wartungen und Reparaturen

Kontrolle der Mängelabarbeitung und Begleitung von Großkomponententausch

Sichtkontrollen gemeinsam mit dem Betriebsführer

Begleitung von Fachgutachtern und Sachverständigen

Fehlerüberprüfungen und Ursachenanalysen

Prüfungen im Bereich Schutzausrüstung

Zustandsüberwachung der Übergabestationen

Feuerwehreinweisungen gemäß genehmigungsrechtlichen Vorgaben

Überprüfung und Wiederanlauf des WEA-Betriebs nach außergewöhnlichen Wetterereignissen wie Gewitter oder Hochwasser

Ferner will man in einem weiteren Schritt zusätzliche Aufgabenfelder erschließen. Zudem sind kurzfristig auch das Aufladen von USV-Systemen nach längeren Stillständen sowie die Entstörung von Liften als weitere Tätigkeitsfelder geplant. „Mit der BBWind Service haben wir die Chance, unsere Servicepartner im Feld bei knappen Personalressourcen zum Nutzen unserer Bürgerwindparks zu unterstützen“, sagt Thorsten Franke, Leiter der Technischen Betriebsführung bei BBWind.

Mit Pascal Göcke hat man einen erfahrenen Experten aus dem Bereich Service und Wartung von Windenergieanlagen für den Aufbau der neuen Firma gewonnen. Gemeinsam mit Steffen Ernsting, der ebenfalls in der technischen Betriebsführung der BBWind tätig ist, soll er die BBWind Service GmbH inhaltlich und operativ aufbauen.

Quelle: BBWind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH