Zuschüsse für VARTA-Wall Heimspeicher-Installation

Handwerker, die einen oder mehrere VARTA.wall Heimspeicher installieren, erhalten vom Batterieexperten VARTA 300 bis 500 Euro Zuschuss pro Installation.

Fachpartner registrieren die Speicher dazu einfach fix online. Mit dieser „Late Summer Boost“-Aktion wird der Einsatz der VARTA.wall für Installateure noch attraktiver.



Geht flott: In unter 30 Min. installiert

Der DC-Hochvoltspeicher fürs Eigenheim ist in weniger als 30 Minuten installiert – dank Stecksystem ohne externe Verkabelung der Batteriemodule, App und integriertem WIFI-Hotspot.

Ultra-schmal: Nur 10 cm tief

Durch die hohe Energiedichte der Batteriezellen ist die VARTA.wall mit nur 10 cm Tiefe sehr schmal und passt hinter jede Tür.

Mehr Sicherheit

Das Heimspeichersystem erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards für Batteriespeicher und hat die Prüfung durch den TÜV nach Norm DE-AR-E 2510-50 bestanden.

Auch beim Datenschutz ist dem Batterieexperten Sicherheit sehr wichtig: Die Daten des Kundenportals VARTA.energy liegen auf Servern der deutschen Firma IONOS in Deutschland.

Auf einen Blick

▪ ultraschmal

▪ 3 Ausbaustufen: 10/15/20 kWh

▪ Nachträgliche Speichererweiterung möglich

▪ nur 44 kg je Batteriemodul

▪ Modernste Rundzellen

▪ TÜV-zertifizierte Sicherheit

▪ Made in Germany

Schnell sein lohnt sich

Die Speicher, die in einem Monat installiert werden, müssen bis zum letzten Tag des Monats im varta.energy Portal registriert sein, um nachträglich den Installationszuschuss zu erhalten.

Fachpartner können noch über den Spätsommer hinaus – nämlich bis zum 28.2.2026 –

Geld für jede VARTA.wall sammeln, die sie rechtzeitig registriert haben.

Zuschüsse für VARTA Fachpartner:

▪ 300 € Installationszuschuss für jede registrierte VARTA.wall 10

▪ 400 € Installationszuschuss für jede registrierte VARTA.wall 15

▪ 500 € Installationszuschuss für jede registrierte VARTA.wall 20

Noch kein VARTA Fachpartner?

Die Spätsommeraktion gilt nur für VARTA Fachpartner. Wer das noch nicht ist, aber werden will, kann zeitlich flexibel an der Zertifizierungsschulung des Batterieexperten teilnehmen: als eLearning oder mit persönlichem Kontakt über Webinare.

Hier geht´s zur „Late Summer Boost“-Aktion

Verantwortlich für den Inhalt: VARTA AG