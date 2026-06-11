EES Europe 2026: E3/DC präsentiert neue bidirektionale DC-Wallbox

Neben der neuen bidirektionalen DC-Wallbox zeigt E3/DC auf der Messe EES Europe ein digitales Energy Sharing-Modell und einen beliebig skalierbaren Gewerbespeicher.

Der Speicherspezialist E3/DC zeigt auf der EES Europe 2026 seine neue bidirektionale DC-Wallbox edsn. Die vollständig vom Unternehmen entwickelte Ladestation ist Finalist beim „Smarter E Award“. Sie soll ein einfaches und effizientes bidirektionales Laden mit bestehenden und neuen Hauskraftwerken des Herstellers ermöglichen. Gemeinsam mit dem Hauskraftwerk one und dem AI 360°-Energiemanagement bildet edsn eine neue Produktklasse für die ganzheitliche Gebäudeversorgung. E3/DC integriert mit der Ladestation Elektrofahrzeuge aktiv in die Gebäudeversorgung. Die Fahrzeugbatterien sollen nicht nur eine flexible Last, sondern auch als zusätzlicher Speicher dienen.

Digitales Energy Sharing-Modell für Hauskraftwerke

E3/DC entwickelt zudem mit Partnern ein Modell für das Energy Sharing, das über den begrenzten gesetzlichen Rahmen hinausgehen und deutlich praktikabler sein soll. Die entscheidenden Unterschiede: Durch digitale Vernetzung mit Echtzeitmessung will man über das komplette Verteilnetz-Bilanzierungsgebiet aktive Steuerung und transparentes Monitoring ermöglichen. Die virtuelle Abrechnung erfolgt über einen Anbieter mit einem auf Energy Sharing ausgelegten zweistufigen Tarifmodell.

Nutzer eines Hauskraftwerks können Photovoltaik-Überschüsse an einen Partner (Nachbarschaft, Familie, Freundes- und Kollegenkreis) liefern, der zur Zeit der Erzeugung eine steuerbare Last anbietet und entsprechende Mengen zeitgleich aus dem Netz entnimmt. Ein Paradebeispiel dafür ist laut Unternehmen die zeitlich steuerbare E-Auto-Ladung. Die Mengen aus dem Energy Sharing kann man exakt abrechnen. Die Vorteile liegen auf beiden Seiten: PV-Strom wird unabhängig von der Strombörse und zu Erlösen oberhalb der aktuellen Einspeisevergütung vermarktet. Der Stromabnehmer spart durch seine Flexibilität erheblich Kosten – bei sicherer Kalkulierbarkeit der Strompreise.

Gewerbespeicher von E3/DC

Ebenfalls auf der EES Europe 2026 zeigt der Hersteller den C&I-Speicher qntm. Mit diesem Produkt erweitert E3/DC sein Ökosystem in die Leistungsklasse gewerblicher und industrieller Anwendungen. Der qntm ist nahezu beliebig skalierbar, langfristig erweiterbar und eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Besonders bei der Eigenstromnutzung aus großen Photovoltaik-Anlagen sowie im dynamischen Strommarkt soll die AI 360°-Software mit individuellen Fahrplänen ihre Stärken ausspielen können. Darüber hinaus kann man den C&I-Speicher kostensenkend im Peak Shaving oder für die atypische Netznutzung einsetzen. Auch für den Arbitrage-Handel (front-of-the-meter) sind qntm-Speicherlösungen laut Hersteller geeignet.

E3/DC ist auf der Messe EES Europe 2026, die vom 23. bis 25. Juni im Messeverbund mit der Intersolar in München stattfindet, mit dem Stand B1.240 vertreten.

Quelle: E3/DC | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH