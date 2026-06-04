Intersolar: Solaredge führt einphasigen Nexis Wechselrichter ein

Solaredge präsentiert erstmals in Europa seinen einphasigen Nexis-Wechselrichter für Hausdachanlagen. Er soll das Solar-Speicher-System für zu Hause deutlich vereinfachen.

Komponentenproduzent Solaredge geht zur Intersolar 2026 erstmals in Europa mit seinem einphasigen Nexis Wechselrichter mit Batteriespeicherlösung für Hausdachanlagen an den Start. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die Einführung in den kommenden Quartalen geplanten. Die modulare Solar-plus-Speicher-Plattform soll Privathaushalten dazu dienen, Installation, Inbetriebnahme und Systemerweiterung deutlich zu vereinfachen. Gleichzeitig will sie aber auch erweiterte Backup- sowie intelligente Energiemanagement-Funktionen ermöglichen.

Die Lösung werde gemeinsam mit dem dreiphasigen Nexis Wechselrichter- und Batteriesystem gezeigt, das seit seiner Einführung im März 2026 in Deutschland eine Rekordnachfrage verzeichnet. Diese erhalte zur Ergänzung neue Energiemanagement-Funktionen, die sowohl jetzt sowie im weiteren Verlauf dieses Jahres auf den Markt kommen.

Da sich private Solaranlagen zunehmend zu vollständig integrierten Energie-Ecosystemen entwickeln, gibt SolarEdge zudem einen Ausblick auf einen neuen KI-basierten Energieassistenten für Eigenheimbesitzer, der in die mySolarEdge App integriert ist. Der Assistent soll Stromtarife, Solarprognosen, Batterie- und Elektrofahrzeugnutzung sowie individuelle Verbrauchsgewohnheiten berücksichtigen. Auf dieser Basis optimiere das System im Hintergrund den Energieverbrauch und die Einspeisung.

Für den gewerblichen Sektor stellt SolarEdge sein wachsendes Speicherportfolio in den Mittelpunkt, angeführt vom Batteriesystem CSS-OD mit 197 Kilowattstunden (kWh). Das kürzlich eingeführte System verzeichne starke Nachfrage in mittelgroßen und großen Gewerbeanlagen. Es unterstütze eine Vielzahl von Anwendungsfällen zur Energieoptimierung, darunter Eigenverbrauchsoptimierung, Lastspitzenkappung und Tarifoptimierung.

SolarEdge präsentiere zudem neue Weiterentwicklungen seines CSS-OD Batteriesystems. Das neue Modell sei notstromfähig und wurde entwickelt, um die Betriebssicherheit weiter zu erhöhen sowie die Flexibilität bei der Implementierung für Gewerbekunden auszubauen.

„Wir befinden uns in einer äußerst spannenden Phase der Energiebranche, in der Innovationen in den Bereichen Integration und Software völlig neue Möglichkeiten für private und gewerbliche Kunden eröffnen”, kommentiert Pascal de Boer, General Manager Europe.

Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH