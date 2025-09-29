Panasonic: Immer mehr Haushalte heizen mit Klimageräten

Klimageräte werden in Deutschland immer mehr zum Heizen genutzt. So entfällt bereits 70 Prozent der Nutzungsdauer auf den Heizbetrieb, teilt Anbieter Panasonic mit.

In Europa setzen Verbraucherinnen und Verbraucher Klimageräte nicht mehr nur zum Kühlen sondern zunehmend für den Heizbetrieb ein. Teils fungierten diese sogar als Hauptheizung, teilte die japanische Panasonic Heating & Cooling Solutions auf Basis aktueller Nutzungsdaten mit.

Eine aktuelle Auswertung aus dem Jahr 2024 zum Nutzungsverhalten in zehn europäischen Ländern zeige, dass 81 % der installierten Klimageräte entweder ausschließlich zum Heizen oder sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen zum Einsatz kommen.

Die Analyse von Panasonic beruhe auf den tatsächlichen Nutzungsstunden der Geräte im Zeitraum von Januar bis Dezember 2024. Diese zeigen, dass die Geräte im europäischen Durchschnitt 72,4 % der Zeit im Heizmodus laufen – ein deutliches Zeichen für den Wandel in der Nutzung.

Auch in Deutschland gebe es diesen Trend. So entfalle 69,8 % der Nutzungsdauer hierzulande auf den Heizbetrieb. Die Tendenz sei weiter steigend.

Besonders ausgeprägt sei dieser Trend in skandinavischen Ländern. In Norwegen etwa liegt der Heizanteil bei 95,6 % und in Dänemark bei 94,7 %. Selbst in Ländern mit milderem Klima wie Italien (43,8 %) und Spanien (42,5 %) werde die Heizfunktion stark genutzt.

Diese Entwicklung verdeutlichte, dass die Wahl eines Klimageräts heute auch eine Entscheidung für ein Heizsystem sei. Panasonic reagiere auf diese Nachfrage. Mit speziell für kalte Klimazonen entwickelten Klimageräten wie dem neuen Multisplit-Außengerät Power Heat Multi biete das Unternehmen verlässliche Heizleistung. Es liefere beim 2-Raum-Modell bis zu 3,9 kW Heizleistung selbst bei Außentemperaturen von -25 °C. Dank moderner Invertertechnologie, einem SCOP von 4,6 und der Energieeffizienzklasse A++ eignet sich das Power Heat Multi-System für Ein- und Mehrraumlösungen. Auch die Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen seien auf ganzjährigen Komfort ausgelegt. Sie können sowohl heizen als auch kühlen.

Quelle: Panasonic | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH