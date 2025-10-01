SecondSol erweitert Produktpalette um Wärmepumpen

Auf dem Online-Marktplatz SecondSol kann man neben PV-Produkten nun auch Wärmepumpen sowie zugehörige Komponenten handeln. Auf der Plattform sind 60.000 Nutzer registriert.

Der Online-Marktplatz für erneuerbare Energien, SecondSol, erweitert sein Angebot rund um Wärmepumpen. Wie das Unternehmen mitteilte, können auf der Plattform ab sofort neben Photovoltaik-Produkten auch Wärmepumpen, Wasserspeicher, Heizstäbe, Wärmepumpenpakete und Ersatzteile für Wärmepumpen gehandelt werden.



Mit über 60.000 registrierten Nutzern biete SecondSol eine zentrale Plattform, die Angebot und Nachfrage zusammenführe. In Deutschland ist die Nachfrage nach Wärmepumpen zuletzt stark gestiegen – sowohl im Neubau als auch in der Sanierung. Dabei wachse nicht nur der Bedarf an Neuware. Auch die Nachfrage für gebrauchte Geräte und Ersatzteile nehme zu. Denn damit ließen sich Bestandsanlagen instand halten und defekte Wärmepumpen schnell wieder einsatzfähig machen.



„Mit der neuen Rubrik schaffen wir mehr Flexibilität und Planungssicherheit für unsere Nutzer“, sagt Stefan Wippich, Geschäftsführer von SecondSol. „Schon heute bieten wir im Bereich Photovoltaik ein umfassendes Angebot an Neuware und Ersatzteilen. Unser Ziel ist es, auch im Wärmepumpenbereich Angebot und Nachfrage für Neuware und Ersatzteile an einem Ort zu bündeln – und unsere führende Rolle in Europa künftig konsequent auszubauen.“



Exklusiv zum Start: Händler und Installateure, die Wärmepumpen-Produkte auf SecondSol verkaufen möchten, können das Portal einen Monat lang kostenfrei nutzen.



SecondSol sieht sich als Europas größter Online-Marktplatz für Photovoltaik mit mehr als 1 Million Artikeln – von Neuware bis zu gebrauchten Komponenten und Ersatzteilen.

