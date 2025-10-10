LuKIFG: 100 Milliarden auch für kommunale Energieprojekte

Foto: Guido Bröer Ob Wärmenetze in Kommunen künftig aus dem Sondervermögen finanziert werden können und wie sich das mit der BEW-Förderung verträgt, ist noch zu klären.

Der Bundestag hat gestern das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) beschlossen. Es regelt den für Länder und Kommunen vorgesehenen Anteil von 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Kommunen sollen damit künftig ausdrücklich auch "Energie- und Wärmeinfrastrukturen" fördern können. Näheres müssen allerdings erst noch Gesetze und Förderprogramme in den 16 Bundesländern bestimmen. Das wird nicht ohne Tücken sein.