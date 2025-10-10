Meiser Solar und Anywhere.Solar gründen PV-Carport-Unternehmen

Meiser Solar und Anywhere.solar haben ein Unternehmen für PV-Carports gegründet. Anywhere.Solar bringt dafür seine komplettes Geschäft ein.

Die Meiser Solar GmbH und die Anywhere.Solar GmbH haben ein gemeinsames Unternehmen gegründet, das sich um Carports mit PV-Überdachungen kümmern will. Wie die Unternehmen mitteilte, firmiert die neue Gesellschaft unter Meiser Solar Solutions GmbH. Beide GmbHs bringen ihre Ressourcen und Managementstrukturen in die Gesellschaft ein und stellen die Geschäftsführung. Das neue Unternehmen liefere flexibel anpassbare PV-Systeme für Carports, die vollständig in Deutschland gefertigt werden. Es richte sich an Fachleute wie Planer, Projektierer und Betreiber.

„Wir kombinieren kreative Lösungen mit industrieller Stärke und Verlässlichkeit. Damit schafft Meiser Solar Solutions Mehrwerte für Projektentwickler und Anlagenbetreiber für große PV-Projekte“, sagt Dirk Demmer, Geschäftsführer von Meiser Solar und Meiser Solar Solutions. Er ergänzt: „Wir setzen auf Regionalität und eine starke Fertigungsbasis in Deutschland.“

Die PV-Systeme für Carports der Produktlinien von Meiser Solar Solutions werden verschiedenen Parkplatzflächen und örtlichen Anforderungen gerecht. Drei Solar-Carport-Grundmodelle mit verzinkter Unterkonstruktion ermöglichten eine wirtschaftliche Ausstattung großer Parkflächen mit Solardächern. Die Modelle ließen sich ferner kombinieren, so dass sie Parkplätze jeglichen Grundrisses abdecken könnten. Für anspruchsvolle Standorte ermöglichten robuste Systeme auf Basis von Beton-Fertigteilen ein voll auskragendes System bei minimalem Bodeneingriff. Premium-Carports mit hohem Designanspruch rundeten das Portfolio ab.

“Mit dem neuen Unternehmen verknüpfen wir die kreativen Lösungen von Anywhere.Solar mit der großen Reichweite und Produktionsstärke von Meiser“, sagt Martin Lublasser, Mitbegründer von Anywhere.Solar und zweiter Geschäftsführer von Meiser Solar Solutions.

Anywhere.Solar habe ferner das operative Geschäft vollständig auf das neu gegründete Unternehmen übertragen und den eigenständigen Geschäftsbetrieb aufgegeben. Die Meiser Holding sei Mehrheitseigentümer des neuen PV-Carport-Unternehmens.

Quelle: Meiser | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH