Neues Erdschlussortungsgerät für Photovoltaik-Anlagen von Fluke

Das neue Erdschlussortungsgerät GFL-1500 soll zeitaufwändige Fehlersuchen vereinfachen. Die neue Technologie soll Unterbrechungen und Brute-Force-Tests einzelner Leitungen reduzieren und Solartechnikern helfen, schneller und sicherer zu arbeiten.

Die Fluke Corporation, ein Anbieter von Industriewerkzeugen und integrierter Software, stellt mit dem Fluke GFL-1500 ein neues Erdschlussortungsgerät für Photovoltaik-Anlagen vor. Laut Unternehmen ist die Lokalisierung von Erdschlüssen für Solartechniker bisher eine zeitaufwändige, manuelle, schwierige und riskante Aufgabe. Mit dem neuen Fluke GFL-1500 können Photovoltaik-Spezialisten Erdungsfehler, schnell und sicher mithilfe einer berührungslosen Ortung lokalisieren. Dadurch wird die Notwendigkeit mehrfacher Unterbrechungen und Brute-Force-Tests einzelner Leitungen reduziert.

Erdschlussortungsgerät kombiniert Sender mit berührungslosen Detektionszange

Der Fluke GFL-1500 kombiniert die Leistung eines signalerzeugenden Senders mit einer berührungslosen Detektionszange und einem berührungslosen Signalempfänger, damit Photovoltaik-Techniker selbst bei komplexen Solaranlagen die Position aktiver Erdungsfehler schnell und genau lokalisieren können. Sie können den fehlerhaften Zweig identifizieren und die Fehlerstelle innerhalb einer Reihe lokalisieren, ohne auf detaillierte Standortpläne oder zeitaufwändige Testverfahren angewiesen zu sein.

Zwischen 2011 und 2023 waren laut Fluke Erdschlüsse in Photovoltaik-Anlagen für 4,0 % aller tödlichen Arbeitsunfälle im Bereich Elektrizität verantwortlich. Das Problem wird meist durch Verschleiß, alternde Infrastruktur oder Probleme bei der Installationsqualität verursacht. Neben der lebensbedrohenden Gefahr für Solartechniker, führen Erdungsfehler zu Ausfallzeiten und einer verringerten Energieausbeute der Photovoltaik-Anlagen.

Das Erdschlussortungsgerät für Photovoltaik-Anlagen ist mit 1500-V-PV-Anlagen kompatibel und kann Erdschlüsse überall zwischen Wechselrichter und Solarmodul lokalisieren. Techniker können Fehler sicher beheben, indem sie unnötige Interaktionen mit unter Spannung stehenden Systemen vermeiden und so das Risiko von Verletzungen oder Schäden an Komponenten verringern. Zudem soll die schnellere Lokalisierung schwer zu findender Erdschlüsse die Wartung und Reparatur von Photovoltaik-Anlagen beschleunigen. Die intuitive Benutzeroberfläche soll die Bedienung für Solartechniker mit unterschiedlichen Erfahrungsniveaus erleichtern.

Quelle: Fluke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH