Zwei neue Wärmepumpen von Stiebel Eltron

Die Stiebel Eltron GmbH & Co. KG hat zwei neue Leistungsgrößen bei ihren Luft-Wasser-Wärmepumpen entwickelt.

Für den kleinen „Wärmehunger“ ist die WPL-A 5.2 neu im Sortiment. Sie bietet nach Angaben von Stiebel Eltron bis zu 5,2 Kilowatt Wärmeleistung bei A-7/W35. A-7/W35 bezeichnet die Situation mit einer Lufttemperatur von Minus 7 Grad und einer Vorlauftemperatur im Heizungssystem von 35 Grad. Die WPL-A 17.2 kann bis zu 17,4 Kilowatt Leistung bereitstellen, ebenfalls bei A-7/W35.

„Die große Maschine ist darüber hinaus als Kaskadengerät geeignet“, erklärt Burkhard Max, Geschäftsführer Vertrieb Deutschland von Stiebel Eltron. „Standardmäßig bieten wir Kaskaden mit bis zu 5 Geräten und damit einer Gesamtleistung von fast 90 Kilowatt an.“

Beide neuen Geräte ergänzen das im Frühjahr vorgestellte wpnext-Portfolio von Stiebel Eltron im Bereich der Luft-Wasser-Wärmepumpen. „Die Verwendung des natürlichen Kältemittels R290, also Propan, macht die Maschinen nicht nur zukunftssicher, sondern auch extrem effizient“, so Max. „Sie fügen sich nahtlos in unser wpnext- Konzept ein. Damit profitieren unsere Partner im Fachhandwerk auch bei diesen Geräten beispielsweise von einem einfachen Handling, der hohen Installationsfreundlichkeit und dem universellen Zubehör, das für alle Geräte einer Serie identisch ist.“

Bei guten Ausgangsbedingungen hoher Wirkungsgrad der Wöärmepumpen

Die Plus-Variante der neuen WPL-A 5.2 kommt auf einen SCOP („Seasonal Coefficient of Performance“ – saisonale Leistungszahl) von 5,35 (35°). Die Modulation der Wärmeleistung reicht bei A7/W35 von 2,28 kW bis 6,24 kW, bei A2/W35 von 2,36 kW bis 5,11 kW und bei A-7/W35 von 1,71 kW bis 5,22 kW. Neben der Plus-Ausführung ist die neue kleine Maschine auch als „Trend-Gerät“ erhältlich. Stiebel Eltron bezeichnet so Geräte mit einem geringeren Funktionsumfassung, die die dafür etwas günstiger sein sollen.

„Die WPL 17-A ist ein klassisches Gerät für die Wohnungswirtschaft, weil hier tendenziell eher größere Leistungen, gerne auch als Kaskadenlösung, gefragt sind“, sagt Max. „Sie ist als Trend-Gerät verfügbar und bietet einen SCOP von 4,55 bei 35 Grad Vorlauftemperatur.“ Mit einer Modulationsbandbreite von 3,21 kW bis 17,36 kW (bei A-7), 4,36 kW bis 17,93 kW (A2/W35) und 5,11 kW bis 19,64 kW (A7/W35) soll sie laut Max flexibel einsetzbar sein.

Quelle: Stiebel Eltron | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH