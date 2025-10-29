SMA stellt neuen Wechselrichter für gewerbliche PV-Anlagen vor

Mit dem Sunny Tripower X 60 erweitert die SMA Solar Technology AG ihr Portfolio für gewerbliche Photovoltaikanlagen. Der neue Solar-Wechselrichter kombiniert integriertes Energiemanagement, hohe Sicherheit und flexible Einsatzmöglichkeiten von Dachanlagen über Carports bis zu Freiflächenprojekten.

Der Sunny Tripower X 60 wurde speziell für die Anforderungen von Gewerbebetrieben entwickelt. Er liefert bis zu 60 kW Leistung bei 400 V AC und unterstützt Hochstrom- sowie bifaziale PV-Module. Dank werkzeugloser DC-Verkabelung, Wandmontage (50,5 kg) und Inbetriebnahme über die SMA 360° App ist die Installation schnell erledigt. Über SMA Speedwire lässt sich der Wechselrichter nahtlos in bestehende Systeme einbinden: etwa in Speicherlösungen, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität oder Energiemanagementsysteme.

Integriertes Energiemanagement und einfache Systemintegration

Die integrierte System Manager-Funktion ersetzt den SMA Data Manager M für bis zu fünf Wechselrichter und einen Energiezähler. So ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. Über das Sunny Portal powered by ennexOS stehen zentrale Steuerung und Monitoring bereit.

Funktionen wie SMA ShadeFix, I-V Generator Diagnose und SMA Smart Connected unterstützen eine ertragsorientierte Betriebsweise und vereinfachen Wartung und Überwachung.

Sicherheit und Zukunftsfähigkeit

Beim Thema Sicherheit erfüllt der Sunny Tripower X 60 aktuelle Normen und Standards. SMA ArcFix schützt vor Lichtbögen, die integrierte Fehlerstromüberwachung erhöht die Betriebssicherheit. Zudem entsprechen die Cyber-Sicherheitsfunktionen dem neuesten Stand der Technik. Das Gerät ist nach EN50549 sowie VDE-AR-N 4105/4110 zertifiziert.

Marktstart in mehreren europäischen Ländern

Der Sunny Tripower X 60 ist ab sofort über die SMA-Vertriebskanäle in der DACH-Region sowie in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien erhältlich. Weitere Länder sollen Anfang 2026 folgen.

Marcus Spickermann, Executive Vice President Home and Business Solutions bei SMA, erklärt: „Der Sunny Tripower X 60 ist das Ergebnis eines intensiven Austauschs mit unseren Installateuren. Dieser neue Wechselrichter kombiniert integriertes Energiemanagement, hohe Flexibilität durch fünf MPP-Tracker und höchste Cybersicherheitsstandards.“

