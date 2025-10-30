EWS feiert 40 Jahre mit Blick in die Zukunft

Der norddeutsche PV-Großhändler EWS GmbH & Co. KG blickt zum 40. Firmenjubiläum auf vier Jahrzehnte Solarerfahrung zurück und richtet den Blick nach vorn. Mit neuem Geschäftsführer und starker Partnerbasis will das Unternehmen seine Rolle in der Energiewende weiter ausbauen.

Von der Pionierin der Solarenergie zum etablierten Fachgroßhandel

EWS begann am 1. November 1985 als kleines Planungsbüro für Solar- und Windkraftanlagen, gegründet in einem ehemaligen Bahnwärterhaus. Daraus entwickelte sich ein international anerkannter Fachgroßhandel für Photovoltaik-Systeme. Gemeinsam mit einem wachsenden Netzwerk aus Installationsbetrieben und Hersteller:innen trug EWS wesentlich zur Entwicklung der Solarbranche in Deutschland bei.

Ein neues Jubiläumsvideo zeigt den Wandel des Unternehmens und der Branche: von den Anfängen der Solarenergie bis zum heutigen Alltag im Großhandel. Es spiegelt vier Jahrzehnte Engagement, Teamarbeit und Innovationskraft wider. Und es würdigt die Menschen, die diesen Weg mitgestaltet haben.

Generationswechsel in der Geschäftsführung und strategische Weiterentwicklung

Zum Jubiläum leitet Firmengründer Kai Lippert den geplanten Generationenwechsel ein. Nach fünf Jahren gemeinsamer Leitung übergibt er die Geschäftsführung vollständig an seinen Sohn Jan Paul Dahm.

„EWS wäre ohne die Leidenschaft unserer Mitarbeitenden und die enge Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk und unseren Lieferanten nicht das, was es heute ist“, sagt Lippert. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die neue Führung mit „frischer Energie und großem Teamgeist“ die Erfolgsgeschichte fortsetzen wird.

Unter der Leitung von Jan Paul Dahm will EWS die Beziehungen zu Partnerbetrieben und Hersteller:innen weiter ausbauen neue strategische Impulse setzen. Ein erweitertes Management-Team soll dabei für Kontinuität und Stabilität sowie für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens stehen.

