GoodWe hat einen neuen leisen String-Wechselrichter mit 50 kW für Gewerbe und Industrie (C&I) auf den Markt gebracht.

Der SDT G3 50 kW wurde speziell für kleine bis mittelgroße C&I-Anwendungen entwickelt und erfüllt die wachsende Marktnachfrage nach leisen, leistungsstarken und einfach zu installierenden Solarlösungen. Die Serie hat sich bereits auf dem chinesischen Markt bewährt und wurde seit ihrer Einführung Ende 2024 über 100.000-mal ausgeliefert. Sie genießt großes Vertrauen in geräuschsensiblen Umgebungen wie Schulen, Krankenhäusern und Büros.

Die C&I SDT-Serie von GoodWe wurde als erster PV-Wechselrichter mit der Zertifizierung für den geräuscharmen Betrieb von TÜV Rheinland ausgezeichnet. Das 50-kW-Modell arbeitet selbst bei Volllast mit einem Geräuschpegel von unter 50 dB und ist damit 15 bis 20 dB leiser als vergleichbare Produkte.

„Dieses Produkt wurde auf der Grundlage von Hunderten Besuchen bei unseren Kunden entwickelt, wodurch wir ein besseres Verständnis der tatsächlichen Anforderungen gewonnen haben“, sagte Alex Pan, Vice President bei GoodWe. „Viele C&I-Szenarien befinden sich in der Nähe von Menschen, womit ein leiser Betrieb unerlässlich ist. Mit der Einführung dieses Wechselrichters sind wir branchenführend bei Innovationen, die die Erzeugung und Nutzung von Solarenergie verbessern.“

Optimierte Leistung auf Dächern von Gewerbe und Industrie

Mit einem maximalen Eingangsstrom von 20 A pro String ist der Wechselrichter SDT G3 50 kW vollständig kompatibel mit gängigen Hochleistungs-PV-Modulen. Er verfügt über vier unabhängige MPPTs, die sich ideal zur Maximierung der Energieausbeute in komplexen Dachanlagen eignen. Der Wechselrichter unterstützt außerdem eine Überdimensionierung von bis zu 180 %, um eine optimale Leistung durch Maximierung der Energieausbeute in Zeiten geringer Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Sein breiter Eingangsspannungsbereich von 140 V bis 1.000 V bietet eine hervorragende Flexibilität bei der Systemauslegung, um die Gesamteffizienz des Systems zu verbessern.

Für einen höheren Energiebedarf können bis zu 10 SDT G3-Wechselrichter mithilfe der Kommunikationslösung Ezlink3000 von GoodWe parallelgeschaltet werden.

Fortschrittlicher Schutz für sicheren Betrieb

In Szenarien, in denen der Wechselrichter in der Nähe von Personen installiert ist, hat Sicherheit oberste Priorität. Der SDT G3 ist mit einer integrierten Strangüberwachung, einem Überspannungsschutz vom Typ II auf der Wechselstrom- und Gleichstromseite sowie einer optionalen KI-gestützten AFCI 3.0-Technologie zur Erkennung und Minderung von Lichtbögen ausgestattet. Darüber hinaus verfügt er über eine Fernabschaltfunktion. Mit der Schutzart IP66 gewährleistet er eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Außenumgebungen.

Kompakt, leicht und einfach zu installieren

Mit einem Gewicht von nur 33 kg gehört der SDT G3 50 kW zu den kompaktesten und leichtesten Wechselrichtern seiner Klasse. Sein schlankes Design ermöglicht eine einfache Installation und reduziert den Arbeitsaufwand und die Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Systems erheblich. Die Kosteneffizienz wird weiter gesteigert durch den Einsatz von Aluminiumkabeln zur Senkung der Systemkosten und durch die Kontrolle auf String-Ebene, die eine schnellere und präzisere Fehlerbehebung während des Betriebs und der Wartung ermöglicht.

Quelle: GoodWe Europe GmbH