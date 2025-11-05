Flaschenhals Netzanschluss: Verbändeappell für bessere Verfahren

Foto: Guido Bröer

Ein Bündnis von 13 Wirtschaftsverbänden fordert unter Federführung des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft (bne) eine Reform der Netzanschlussverfahren. Erneuerbare-Energie-Anlagen, Speicher und neue Verbrauchseinrichtungen müssten viel zu lange auf ihren Anschluss an die Verteilnetze warten. Den Netzzugang zu ermöglichen, sei aber wesentlich für eine erfolgreiche Energie- und Wirtschaftspolitik.