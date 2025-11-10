Neues Ost-West-System von Sun Ballast

Das EasyWest-System wurde entwickelt, um die Effizienz von Ost-West-Solaranlagen auf Flachdächern zu optimieren und gleichzeitig die Dachlast auf ein Minimum zu reduzieren.

Dank seiner hohen Windbeständigkeit und der Kompatibilität mit jedem Modultyp bietet EasyWest eine äußerst leichte, handliche und robuste Betonhalterung. Das innovative Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und eignet sich ideal sowohl für Standardmodule als auch für großformatige Module. EasyWest ist ein fortschrittliches PV-Montagesystem, das Leistung und Vielseitigkeit perfekt miteinander kombiniert.

Revolutionäre Form

Unser Ost-West-System führt ein innovatives Ballastelement ein, das bis zu vier Module tragen kann, die entlang der Längsseite befestigt werden. Das neue EasyWest stellt eine wahre Revolution im Konzept von Flachdach-Ballastsystemen dar.

Dank seines exklusiven Designs können die Befestigungsparameter jedes Modultyps eingehalten werden, was beträchtliche wirtschaftliche Vorteile bietet – insbesondere bei großen Modulen. Aus diesen Gründen positioniert sich EasyWest als die beste technische und wirtschaftliche Lösung, die derzeit auf dem Weltmarkt erhältlich ist.

Modul-Klemmen

Auch bei den Klemmen zeichnet sich das EasyWest-System durch seine innovative Form und hohe Funktionalität aus. Es sind zwei Arten von Klemmen erhältlich:

Die erste, aus Edelstahl gefertigt, verfügt über spezielle Zahnungen, die dazu entwickelt wurden, die Anodisierungsschicht des Moduls zu durchdringen. Dadurch werden die Module auf Potenzialausgleich gebracht, was die Erdung der gesamten Anlage erleichtert.

Für Installationen, bei denen keine Erdung erforderlich ist, steht eine Aluminiumversion zur Verfügung, die dieselbe Funktionalität mit einem vereinfachten Design aus nur zwei Elementen beibehält. Wie alle Sun Ballast-Systeme benötigt auch EasyWest keine Dachdurchdringungen: Die M8-Befestigungsbuchsen sind bereits in die Struktur integriert, was die Montage einfach und schnell macht.

Modulare Gewichtsverteilung und Windbeständigkeit

Das EasyWest-System bildet ein Gitter zwischen Modulen und Ballastelementen, das eine hohe Windstabilität bei einer geringen Dachlast von weniger als 20 kg/m² gewährleistet. In Gebieten mit starkem Wind oder auf besonders exponierten Gebäuden kann das Gewicht des Systems an bestimmten Punkten der Anlage gezielt erhöht werden. Es ist möglich, mehrere Ballastelemente entlang desselben Moduls zu installieren – sowohl im oberen als auch im unteren Bereich.

Zusätzlich kann der U Block, ein zusätzliches Gewicht von 30 kg, das in anderen Sun Ballast-Systemen verwendet wird, integriert werden. Diese Lösung wird in der Regel entlang des Anlagenperimeters eingesetzt, da dort die größten Windlasten auftreten.

Kontaktieren Sie die technische Abteilung von Sun Ballast für eine kostenlose Beratung!