Photovoltaik: Energiepark Reppichau am Netz

Der Energiepark Reppichau ist eine der größten Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Sachsen-Anhalt. Ein Joint Venture der Unternehmen Meistro Energie GmbH, ISM Gruppe und Wimex Group hat ihn verwirklicht.

Nach 16 Monaten Bauzeit geht mit dem Energiepark Reppichau eines der größten EEG-geförderten Photovoltaik-Projekte wie geplant ans Netz. Mit einer Fläche von rund 100 Hektar ist der neue Solarpark derzeit eines der größten PV-Projekte in Sachsen-Anhalt. Die Anlage verfügt über 75 MW installierter Leistung und ist damit in der Lage.

Mit einer Investitionssumme im mittleren zweistelligen Millionenbereich wurde die PV-Anlage sowie ein eigenes Umspannwerk mit 126 MVA von der Energiepark Reppichau GmbH & Co. KG (EPR) in einem Joint Venture der Unternehmen Meistro Energie GmbH, ISM Gruppe und Wimex Group errichtet. Mit Photovoltiak-Modulen und Wechselrichtern der neuesten Generation entspricht Reppichau technisch dem neusten Stand. Gleichzeitig legten die Beteiligten Wert auf eine nachhaltige Flächennutzung und wählten für das Projekt ausschließlich landwirtschaftlich minderwertige Böden mit Ackerzahlen zwischen 20 und 35 aus, die zudem in der Nähe von Bahntrassen liegen und daher anderweitig schwer zu verwerten sind.

Teile des erzeugten Stroms werden über Power Purchase Agreements (PPA) vermarktet. Beispielsweise zur direkten Versorgung von Kunden der Meistro Gruppe. Auch die Wimex Group wird Teilmengen des erzeugten Stroms über das virtuelle Bilanzkreismanagement von Meistro selbst nutzen, um die eigene Energieversorgung nachhaltiger und unabhängiger zu gestalten.

Die Meistro Energie GmbH investierte in das großflächige PV-Projekt und übernimmt die Direktvermarktung des erzeugten Stroms. Die ISM Gruppe hatte die technische Gesamtverantwortung für Planung, Bau und Betrieb der Anlage. Die Wimex Group stellte wesentliche Flächen zur Verfügung und koordinierte den Bau.

Quelle: Meistro Gruppe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH