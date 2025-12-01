SFV: Wärmepumpen-Partys für die Nachbarschaft

Wärmepumpen-Partys sollen das Wissen über die Technologie in der Nachbarschaft verbreiten. Der Aachener SFV bildet deshalb Wärmepumpen-Botschafter aus.

Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) will mit Wärmepumpen-Partys dafür sorgen, dass sich die Technologie verstärkt innerhalb der Nachbarschaft verbreitet. Dafür bildet die Organisation nun neben Solarbotschafterinnen und Solarbotschaftern auch ehrenamtliche Wärmepumpenbotschafter aus.



Die Kampagne schule Bürgerinnen und Bürger zu „Wärmepumpenbotschaftern“, die dann in ihrem eigenen Umfeld Informationsveranstaltungen – die sogenannten Wärmepumpenpartys – durchführen, erklärte der SFV.



Mehrere packsdrauf-Botschafter und SFV-Infostellen haben bereits erfolgreich die ersten Partys organisiert: „Wir sehen, dass die Menschen nicht nur über Photovoltaik reden wollen, sondern auch konkrete Lösungen für die Wärmeversorgung suchen. Die Wärmepumpe ist die logische Ergänzung zur Solaranlage. Mit den Partys schaffen wir einen niederschwelligen Austausch von Nachbar zu Nachbar, der Vorurteile abbaut und echten Mehrwert liefert.“ – sagt Tobias Otto, SFV-Berater und zertifizierter Energie-Effizienz-Experte.



Die Rückmeldungen von den Gästen der ersten Veranstaltungen seien durchweg positiv: „Ich war überrascht, wie leise moderne Wärmepumpen arbeiten und habe verstanden, wie genial einfach die Technik dahinter ist. Der direkte Austausch beim Nachbarn hat mir viel mehr gebracht als jede Hochglanzbroschüre. Ich bin jetzt überzeugt, dass das auch bei mir funktionieren kann“, zitiert der SFV Nachbarn Bernd aus Lüneburg.



Um an den Erfolg der ersten Aktionen anzuknüpfen und das Netzwerk weiter zu stärken, erweitert der SFV das packsdrauf-Fortbildungsangebot für Interessierte. Neben Solarbotschafter:innen werden nun auch Wärmepumpen-Botschafter:innen in regelmäßigen Abständen fortgebildet.



“Die Menschen kommen gerne zum One-Stop-Shopping auf Augenhöhe vorbei und können die moderne Technik und ihren Sinn im wahrsten Sinne begreifen, weil berühren und anfassen möglich ist”, zitiert der SFV den “Botschafter” Markus aus Köln.

Der SFV hatte 2023 mit den packsdrauf-Solarpartys eine bundesweite Kampagne für den PV-Ausbau gestartet.

