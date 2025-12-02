600 Stunden Sommerstrom gratis: Grüne wollen Stromfenster für alle

Foto: Bürgerwerke eG

Die Grünen haben auf ihrem Bundesparteitag zwei weitreichende energiepolitische Anträge beschlossen, die Deutschland schneller aus der fossilen Abhängigkeit führen und den Weg zu 100 Prozent erneuerbaren Energien ebnen sollen. Die Aktionspläne enthalten über 50 Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, von Netzen, zur Bürgerbeteiligung und zur Industriepolitik.​ Darin findet sich auch ein neuartiger Vorschlag: „600 Stunden Sommerstrom gratis für alle“.