EcoFlow präsentiert sein intelligentes Heimenergie-Ökosystem auf der Solar Solutions Düsseldorf 2025

EcoFlow präsentiert auf der Solar Solutions Düsseldorf 2025 die neuesten Entwicklungen seines intelligenten Heimenergie Ökosystems

Am Stand tba erleben Besucher Live-Demos des offenen, vernetzten EcoFlow Ökoystems mit smartem EcoFlow HEMS sowie die Produktpremiere des PowerInsight 2 Smart Home Monitors. Mit einem erweiterten Open-Ökosystem-Ansatz bietet EcoFlow nun eine noch umfassendere Integration dynamischer Stromtarife in ganz Europa. Darüber hinaus kündigt EcoFlow eine strategische Partnerschaft mit go-e an, um das intelligente Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause weiter zu optimieren.

Aufbauend auf einem starken Jahr für das Heimenergie-Portfolio präsentiert EcoFlow erneut das dreiphasige Hochkapazitätssystem PowerOcean Plus. Es vereint Design und Performance mit beeindruckenden Leistungsdaten. Zu den wichtigsten Funktionen gehören eine integrierte Notstromleistung von bis zu 29,9 kW und eine Batteriekapazität von bis zu 60 kWh. Hinzu kommen ein innovativer Hybrid-Wechselrichter mit integriertem Smart Meter, der die Installation weiter vereinfacht, ein TÜV-zertifizierter Blitzschutz sowie die nahtlose Steuerung über die EcoFlow App. Das System ist mit führenden Lösungen für dynamische Tarife kompatibel und ermöglicht die einfache Umsetzung einer vollständig integrierten Energieinfrastruktur.

Auf der Messe zeigt EcoFlow, die Funktion von PowerInsight 2 als visuelles Zentrum des smarten Heimenergiesystems. PowerInsight 2 bietet ein All-in-one-Energiemanagement, einen individualisierbaren smarten Assistenten und die „SmartGewinn“-Automatisierung. Letztere ist darauf ausgelegt, Verbräuche zu verlagern, Geräte zu steuern und Einsparungen durch über 500 dynamische Tarife in ganz Europa zu optimieren. Das Ergebnis: maximale Einsparungen und volle Kontrolle, mühelos ermöglicht durch smarte Steuerung.

Neue Kooperation: EcoFlow und go-e

EcoFlow und go-e vereinfachen und optimieren die Bereiche Heimenergie und E-Mobilität, indem sie intelligentes Home-Energy-Management mit intelligentem EV-Laden kombinieren. Die Kooperation soll Haushalten mehr Kontrolle über die Ladevorgänge geben und es ihnen ermöglichen, Solarüberschüsse und dynamische Preise zu nutzen, um sowohl die Stromkosten als auch den CO₂-Ausstoß deutlich senken.

„Technologische Innovationen im Bereich der E-Mobilität haben endlich den breiten Markt erreicht. Gemeinsam mit EcoFlow statten wir Haushalte mit Werkzeugen aus, mit denen sie ihre Energie- und Mobilitätsbedürfnisse einfach und individuell optimieren können. Zukunftsorientiertes Denken und Nachhaltigkeit waren schon immer die Triebkräfte unserer Arbeit. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit einem Unternehmen, das diese Werte teilt“, so Erik Yesayan, CEO von go-e.

„Mit smarter Orchestrierung und einem offenen Ökosystem hilft EcoFlow Hausbesitzern, Solar, Speicher und EV-Laden zu einem einfachen System zu verbinden“, sagte Jaycee Zhao, Country Manager DACH bei EcoFlow. „Durch die Partnerschaft mit go-e wird das Laden von Elektrofahrzeugen direkt in dieses Erlebnis integriert – Kunden laden smarter, sparen mehr und genießen echte ganzheitliche Energiekontrolle zu Hause.“

Messe-Highlights am EcoFlow Stand

Offenes Ecosystem – Partnerschaft mit go-e für das Laden von Elektrofahrzeugen; weitere Partner werden in Kürze bekannt gegeben.

PowerInsight 2 — Die visuelle Schaltzentrale für das Smart Home-Energiesystem, intelligentem Assistent und SmartGewinn Modus.

— Die visuelle Schaltzentrale für das Smart Home-Energiesystem, intelligentem Assistent und SmartGewinn Modus. Integrierte Backup-Funktion – Hohe Leistung bei Stromausfällen ohne zusätzliche Komponenten.

– Hohe Leistung bei Stromausfällen ohne zusätzliche Komponenten. Dynamische Tarifautomatisierung – Optimierung von automatisierten Einsparungen auf Basis von über 500 dynamischen Tarifen europaweit.

Besuchen Sie EcoFlow auf der Solar Solutions Düsseldorf 2025: Stand tba, Messe Düsseldorf.

Hinweis: Für bestimmte Funktionen wie die Nutzung dynamischer Versorgertarife kann ein zertifizierter intelligenter Stromzähler (Smart Meter) erforderlich sein.

Quelle: EcoFlow Inc.