M-Tec zeigt zur Intersolar 2026 einen intelligenten Einspeisezähler. Das Gerät soll Energiemanagementsysteme und den für PV-Hybrid-Systeme benötigten Energiezähler kombinieren.

Der österreichische Koomponentenhersteller M-Tec hat einen intelligenten Einspeisezähler für Heimenergiesysteme (HEMS) und Photovoltaik entwickelt. Wie das Unternehmen mitteilte, kann der Smart Meter Wärmepumpen, Stromspeicher, PV-Komponenten und Energiemanagementsysteme zu einem intelligent vernetzten, flexibel erweiterbaren Gesamtsystem verbinden, inklusive dynamischer Stromtarife und intelligenter Energieflüsse.

Ein besonderer Schwerpunkt liege auf der vollständigen Integration des “Energy-Hero” in die Kostal-Welt. Nach Abschluss des Zertifizierungs- und Freigabeprozesses wird die Lösung ab September verfügbar sein. Kostal-Partner können den Einspeisezähler dann einsetzen, um den Wechselrichter Kostal Plenticore mit Speichern, Wärmepumpen und weiteren Energiekomponenten unterschiedlicher Hersteller intelligent zu vernetzen und zentral zu steuern.

Der Energy Hero vereine Energiemanagement und den für das PV-Hybrid-System benötigten Energiezähler. Dank der offenen Systemarchitektur ließen sich neben Geräten des deutschen Wechselrichterherstellers Kostal auch Wechselrichter anderer Hersteller sowie Speicher, Wärmepumpen und E-Mobilitätslösungen integrieren.

„Mit dem Energy Hero verwandeln wir klassische PV-Systeme in offene und zukunftssichere Gesamtenergie-Lösungen“, sagt M-Tec CTO Peter Huemer. „Besonders relevant ist das für PV-Installateure und Systempartner, die bestehende Wechselrichterwelten intelligent erweitern und unterschiedliche Energie-Komponenten miteinander verbinden möchten.“

M-Tec präsentiert das neue Gerät auf der Intersolar 2026.

Quelle: M-Tec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH