Photovoltaik: SMA-Zahlen im zweiten Quartal 2026 besser als erwartet

Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2026 des Photovoltaik-Wechselrichterspezialisten SMA sind besser als erwartet ausgefallen. Daher hebt der Vorstand die Umsatz-Prognose für das Gesamtjahr 2026 an.

Der Photovoltaik-Hersteller SMA Solar Technology AG hat vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Nach vorläufigen Berechnungen lag der Umsatz bei 345,7 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz noch 357,1 Millionen Euro. Das EBITDA stieg auf 64,7 Millionen Euro und lag damit deutlich über den Analystenschätzungen zum 16. Juli 2026 und über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Denn im zweiten Quartal 2026 belief sich dieses auf -15,5 Millionen Euro. Das EBIT stieg ebenfalls auf 51,5 Millionen Euro und lag deutlich über den Analystenschätzungen zum 16. Juli 2026 (Q2 2026: 32 Millionen Euro) und dem Vorjahresquartal (Q2 2025: -30,4 Millionen Euro).

Maßgeblich für den Anstieg des EBITDA und EBIT waren im zweiten Quartal laut SMA folgende Effekte: Die als rechtswidrig eingestuften IEEPA-Zölle wurden früher als erwartet bereits im zweiten Quartal 2026 nahezu vollständig zurückerstattet. Zudem hat das Unternehmen Wertberichtigungen auf Vorräte aufgelöst, nachdem SMA für diese Vorräte im Rahmen einer gezielten Verkaufsmaßnahme entgegen den ursprünglichen Erwartungen Abnehmer auf dem Zweitmarkt finden konnte. Dies führte in der Division Home & Business Solutions im zweiten Quartal zu einem positiven Ergebniseffekt von 21,7 Millionen Euro.

SMA hebt die Prognose für Umsatz und EBITDA im Geschäftsjahr 2026 an. Grundlage hierfür sind ein insgesamt verbessertes Photovoltaik-Marktumfeld, eine weiterhin positive operative Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie eine gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigere Wechselkursentwicklung. Der Vorstand geht nunmehr von einem Umsatz im Konzern zwischen 1.625 und 1.725 Millionen Euro aus. Bisher hatte er eine Spanne von 1.475 bis 1.675 Millionen Euro anvisiert. Das Konzern-EBITDA soll zwischen 180 und 230 Millionen Euro betragen. Bisher nannte der Vorstand ein Ziel von 50 bis 180 Millionen Euro).

SMA will den Halbjahresbericht 2026 am 13. August veröffentlichen.

Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH