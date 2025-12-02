Haier: Speicher E-Tower HV für Haushalte und Klein-Gewerbe

Haier Energy wirbt für eine neue Batteriespeicherlösung. Der modular aufbaubare E-Tower richtet sich an Privathaushalte und Gewerbekunden mit eigener PV-Anlage.

Haier Energy geht mit dem neuen Hochvolt-Energiespeichersystem E-Tower HV für private Haushalte und kleine Gewerbebetriebe an den Start. Wie das zur chinesischen Haier Group zählende Unternehmen mitteilte, verbindet das Produkt einen 3-Phasen-Hybrid-Wechselrichter (4-15 kW) mit modularer Batteriekapazität von 4,8 kWh bis 28,8 kWh.

„Der E-Tower HV steht für das Engagement von Haier Energy, Lösungen zu schaffen, die Energie intelligenter, nachhaltiger und zugänglicher machen”, kommentiert Uwe Achatz, Head of Europe, Haier Energy. „Es handelt sich dabei nicht nur um ein einfaches Produkt. Das System ist Teil eines vernetzten Ökosystems, das auf Komfort, Effizienz und Versorgungssicherheit für modernes Leben ausgelegt ist.“

Der Speicher lasse sich dank modularem Aufbau schnell installieren und skalieren. Das System lasse sich dabei an unterschiedliche Anwendungsanforderungen anpassen. Es biete AC-Lastmanagement, dynamische Tarifverwaltung und unterbrechungsfreie Stromversorgung. Die Umschaltzeit beträgt weniger als 10 Millisekunden. So optimiere das System Energienutzung und -kosten automatisch.

Im Überblick:

All-in-One/Split-Hybrid-System : 3-Phasen-Wechselrichter (4-15 kW) mit modularer Batterie bis zu 28,8 kWh

: 3-Phasen-Wechselrichter (4-15 kW) mit modularer Batterie bis zu 28,8 kWh DC:AC-Verhältnis : 200 Prozent für maximale Energieeffizienz

: 200 Prozent für maximale Energieeffizienz Dynamic Tariff Ready : Kostensenkung durch automatische Energieoptimierung

: Kostensenkung durch automatische Energieoptimierung Lastmanagement : Verarbeitet bis zu 150 Prozent unsymmetrische 3-Phasen-Lasten

: Verarbeitet bis zu 150 Prozent unsymmetrische 3-Phasen-Lasten Automatischer Notstrom : Umschaltzeit unter 10 ms für kontinuierliche Stromversorgung bei Ausfällen

: Umschaltzeit unter 10 ms für kontinuierliche Stromversorgung bei Ausfällen Installation : Geeignet für Wand- oder Bodenmontage, innen oder außen (als All-in-One oder Split-Version, je nach verfügbarem Platz)

: Geeignet für Wand- oder Bodenmontage, innen oder außen (als All-in-One oder Split-Version, je nach verfügbarem Platz) Überwachung : Vollständige Fernsteuerung und -verwaltung über die hOn- und Haier Energy-Apps

: Vollständige Fernsteuerung und -verwaltung über die hOn- und Haier Energy-Apps Sicherheit: Verbesserter Brandschutz und zuverlässige Leistung

Der E-Tower HV lasse sich ferner nahtlos in das Haier-Ökosystem integrieren. Zudem könne der Wechselrichter mit einem HEMS (Home Energy Management System) verbunden werden.

Quelle: Haier Energy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH