Sono Solar gewinnt Europäischen Transportpreis 2026

Sono Solar ist für seine Photovoltaiklösung für Kühlfahrzeuge mit dem Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2026 (ETPN) geehrt worden.

Der Preis der Fachzeitung „Transport“ und des Huss-Verlags zeichnet Lösungen aus, die ökologische Wirkung, wirtschaftliche Effizienz und soziale Verantwortung im Transportsektor verbinden.​ Die Auszeichnung unterstreicht nach Einschätzung von Sono Solar, einer Tochter der Sono Motors GmbH, die Relevanz integrierter Solartechnologie als unmittelbar wirksamen Beitrag zur Emissionsreduktion im Straßengüterverkehr und in Flottenanwendungen. Sono Solar sieht sich damit gestärkt in seinem Selbstverständnis als Treiber für solare Mobilität, die CO₂-Bilanz von Nutzfahrzeugen verbessert und Flotten nachhaltiger macht.​

Solare Mobilität neu definiert

Sono Solar bietet automotive-grade Solarmodule und ein Hochvolt-Solar-Ladesystem, das Energie direkt im Fahrzeug erzeugt und somit Reichweite, CO₂-Bilanz und Betriebskosten verbessert – ohne Änderungen am Fahrprofil oder an der Infrastruktur. Damit werde Solarenergie zu einer integrierten, alltagstauglichen Energiequelle für Nutzfahrzeuge, Kühlfahrzeuge und Busse, erklärt das Unternehmen.​

„Diese Auszeichnung ist ein starkes Signal aus der Branche: Solar auf Nutzfahrzeugen ist kein Experiment mehr, sondern ein praktischer Hebel für messbare Nachhaltigkeit im Alltag von Flotten“, sagt Denis Azhar, Geschäftsführer von Sono Solar. Solare Mobilität entwickele sich so von der Pilotlösung zur skalierten Technologie für Transport- und Logistikunternehmen.​

Sono Solar im Umfeld großer Marktakteure

Auf der ETPN-Gala wurden in mehreren Kategorien Projekte und Produkte aus der Nutzfahrzeug- und Logistikindustrie prämiert. Neben Sono Solar erhielten auch etablierte Branchenteilnehmer wie Daimler Truck, MAN, Scania, Krone, Schmitz Cargobull und Trailer Dynamics Auszeichnungen.​

Sono Solar wertet diese Gesellschaft großer Marken als ermutigendes Signal, da das Unternehmen als vergleichsweise kleiner, fokussierter Technologielieferant in einem Feld großer Industrie-Leader ausgewählt wurde. Das unterstreiche die Marktakzeptanz von solaren Mobilitätslösungen und die Relevanz von Photovoltaik direkt auf dem Fahrzeug.​

Erfahrung für die Sono-Solar-Chefetage

Georg Zurmühl, Head of Commercial, nahm den Preis stellvertretend für Sono Solar entgegen. Er sagt: „Ich hatte die Freude, auf der Gala viele spannende Gespräche mit Entscheidungsträger:innen führender OEMs und Aufbauhersteller zu führen. Es war spürbar, dass der Markt nach schnell wirksamen Lösungen sucht – und dass Solarenergie auf Fahrzeugen genau diesen Nerv trifft.“ Das Interesse der OEMs und Aufbauhersteller zeige, dass solare Mobilität zunehmend als Standardbaustein in zukünftigen Fahrzeugplattformen gesehen werde.​

Sono Solar arbeitet mit OEMs, Flottenbetreibern und Herstellern von Fahrzeugaufbauten zusammen. Das Unternehmen versucht, Solar als Standard-Energiequelle auf Nutzfahrzeugen zu etablieren – vom Transporter über Trailer bis zum Reise- und Stadtbus. Die Partnerschaften sollen nach Darstellung von Sono Solar dazu beitragen, solare Mobilität in breiter Flottenanwendung zu verankern.​

Hintergrund zu Sono Solar und ETPN

Der Europäische Transportpreis für Nachhaltigkeit (ETPN) soll nach Aussage der Stifter nachhaltiges Handeln im Transport- und Nutzfahrzeugsektor sichtbar machen. Er solle Lösungen auszeichnen, die Umwelt- und Klimaschutz mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verbinden. Mit der Auszeichnung für Sono Solar rückt integrierte Solartechnologie als Baustein für klimafreundliche Mobilität in den Fokus.​

Sono Solar ist eine Marke der Sono Motors GmbH. Das Start-up hat sich nach den zunächst gescheiterten Bemühungen um die Serienfertigung eines Elektro-Pkw mit integrierten PV-Flächen auf andere Optionen der Solarintegration in Fahrzeuge konzentriert. Die Sono Motors GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sono Group N.V.. DIese ist eine in den Niederlanden eingetragene und an der NASDAQ-Börse unter dem Tickersymbol SSM notierte Holdinggesellschaft.

Quelle: Sono Solar | www.solarserver.de | © Solarthemen Media GmbH