The smarter E Award 2026: Bewerbungsphase für Innovationspreis gestartet

Die Ausschreibung für den The smarter E Award 2026 läuft seit dem 1. Dezember 2025 und richtet sich an Unternehmen der Energie- und Mobilitätsbranche. Eingereicht werden können innovative Technologien und Projekte aus Photovoltaik, Speicher, E-Mobilität und sektorübergreifendem Energiemanagement.

The smarter E Europe vom 23. bis 25. Juni 2026 in München

Der The smarter E AWARD 2026 geht in die nächste Runde. Bis zum 20. März können Unternehmen ihre Projekte, Produkte und Lösungen für den Branchenpreis einreichen. Die Preisverleihung findet am 22. Juni 2026, dem Vorabend der Messeallianz The smarter E Europe 2026, statt.

Der Award will die innovativsten Akteur:innen der Energiewelt auszeichnen. Dies reicht von Photovoltaik über Energiespeicher bis hin zu Mobilität, intelligentem Energiemanagement und Projekten weltweit. Der Wettbewerb steht für eines der Ziele von The smarter E Europe: Innovation als Schlüssel zu einer klimaneutralen Energieversorgung 24/7.

Fünf Kategorien für den Award

Die Energie- und Mobilitätsbranche befindet sich in einem Wandel. Technologien wachsen zusammen, Sektoren verschmelzen und Innovationen entstehen an Schnittstellen. Die fünf Award-Kategorien des The smarter E AWARD sollen dies widerspiegeln:

Photovoltaics:

In der Kategorie „Photovoltaics“ werden die Innovationen der Solarbranche im „klassischen“ Sinne ausgezeichnet. Dies reicht von Solarzellen und Modulen über PV-Komponenten bis hin zu Montage- und Trackingsystemen sowie Produktionstechnik.

In der Kategorie „Energy Storage“ Awards vergibt die Jury Awards für Innovationen der Speicherbranche. Dies gilt von Energiespeichertechnik über Komponenten bis zu Batterieproduktionstechnologien.

Die Preise in der Kategorie „E-Mobility“ werden für Innovationen und Projekte ausgelobt, die die Mobilitätswende voranbringen. Dazu gehören insbesondere Ladeinfrastruktur, intelligente Ladelösungen, E-Fahrzeuge, Mobility Services oder Antriebsbatterien.

Technologien und Lösungen für intelligentes Energiemanagement und die sektorübergreifende Nutzung erneuerbarer Energien in einem ganzheitlichen und flexiblen System werden in der Kategorie „Smart Integrated Energy“ prämiert. Schwerpunkte sind dabei Netzinfrastruktur, Energiedienstleistungen und Betreibermodelle.

Eine eigene Kategorie für herausragende Produkte und Services, die in ein globales Projekt der erneuerbaren Energien integriert haben, sind die „Outstanding Projects“. Diese können in allen Bereichen des Energiesystems angesiedelt sein: von Photovoltaik über Wasserstoff, Speichertechnik, Mobilität oder Netzbetrieb. Voraussetzung ist: Das Projekt muss zwischen dem 31. März 2024 und dem 31. März 2026 vollständig umgesetzt worden sein.

Wer sich für den Award bewerben kann

Teilnahmeberechtigt sind alle Aussteller:innen der weltweiten Veranstaltungsreihe The smarter E und ihrer Einzelmessen. In der Kategorie „Outstanding Projects“ sind auch die rechtlichen Eigentümer:innen einer Anlage oder eines Projekts teilnahmeberechtigt. Eine internationale Jury aus Branchenexpert:innen bewertet alle Einreichungen nach Innovationsgrad, Pionierleistung sowie wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen.

Hier finden Sie weitere Informationen zum The smarter E AWARD.

The smarter E Europe

„Accelerating Integrated Energy Solutions“ – dieses Ziel verfolgt The smarter E, eine Messeallianz für die Energiewirtschaft. Erneuerbare Energien, Dezentralisierung und Digitalisierung sowie branchenübergreifende Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung 24/7 in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr stehen im Fokus. Vereint sind die vier Messemarken: Intersolar, ees, Power2Drive und EM-Power.

Intersolar

Die Intersolar Europe ist die Messe für die Solarwirtschaft und für Photovoltaik, Solarthermie und Solarkraftwerke. Seit ihrer Gründung vor über 30 Jahren hat sich die Intersolar bei Hersteller:innen, Zulieferer:innen, Händler:innen, Installateur:innen, Dienstleister:innen, Projektentwickler:innen und -planer:innen sowie Start-ups als wichtigster Branchentreff der Solarwirtschaft etabliert.

ees

Die ees Europe ist eine internationale Messe für Batterien und Energiespeichersysteme. Sie bringt Hersteller:innen, Händler:innen, Projektentwickler:innen, Systemintegrator:innen, professionelle Anwender:innen und Anbieter:innen innovativer Batterietechnologien und nachhaltiger Lösungen für die Speicherung erneuerbarer Energien wie grüner Wasserstoff und Power-to-Gas-Anwendungen zusammen.

Power2Drive

Power2Drive, die internationale Messe für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität, ist Treffpunkt für E-Mobility-Provider und Ladesäulenbetreiber:innen, Hersteller:innen und Händler:innen, Installateur:innen und Planer:innen, Flotten- und Energiemanager:innen, Zuliefer:innen und Start-ups. Im Mittelpunkt stehen Ladesysteme, Elektrofahrzeuge, Antriebsbatterien und Mobilitätsdienstleistungen sowie innovative Lösungen und Technologien.

EM-Power

Die EM-Power ist eine internationale Messe für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen. Im Fokus stehen die Modernisierung, Digitalisierung und Flexibilisierung des Stromnetzes hin zu einem Smart Grid, die Integration von Prosumern, Elektromobilität und Power-to-Heat in ein ganzheitliches, erneuerbares Energiesystem sowie die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien. Die Messeserie zeigt innovative Technologien und Dienstleistungen für eine 24/7 erneuerbare Energieversorgung.

Hier finden Sie weitere Informationen über The smarter E Europe.

Quelle: Solar Promotion GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH